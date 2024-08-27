Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 27 Agustus: Pesawat Sriwijaya Air Tergelincir saat Mendarat di Jambi

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |05:07 WIB
Peristiwa 27 Agustus: Pesawat Sriwijaya Air Tergelincir saat Mendarat di Jambi
Ilustrasi pesawat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada tanggal 27 Agustus. Di antaranya, penerbangan jet pertama hingga kejadian pesawat Sriwijaya Air tergelincir di Bandara Sultan Thaha Jambi.

Okezone merangkum sejumlah peristiwa penting dan bersejarah yang terjadi pada 27 Agustus setiap tahunnya, sebagaimana dikutip dari Wikipedia.org:

2008 - Pesawat Sriwijaya Air tergelincir di Bandara Sultan Thaha, Jambi

Pesawat Sriwijaya Air Penerbangan 062 tergenlincir di Bandar Udara Sultan Thaha Syaifuddin saat sedang mendarat. Peristiwa tersebut disebabkan kerusakan pada sistem rem. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

1991 - Moldova merdeka dari Uni Soviet

Pada tahun 1991, Uni Soviet runtuh, dan Moldova menyatakan kemerdekaannya pada 27 Agustus 1991. Setelah perang tahun 1992, Transnistria secara de facto merdeka, namun tidak ada anggota PBB yang mengakui kemerdekaannya.

1939 - Penerbangan pesawat jet pertama

Heinkel He 178 adalah pesawat pertama di dunia untuk terbang di bawah tenaga mesin turbojet, dan pesawat jet praktis pertama. Itu adalah usaha pribadi oleh perusahaan Jerman Heinkel sesuai dengan penekanan direktur Ernst Heinkel pada pengembangan teknologi penerbangan kecepatan tinggi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3064727/kerajaan-0oXe_large.jpg
Proyek Ambisi Amangkurat I Bangun Istana Megah Mataram, Tertunda Akibat Huru-Hara Internal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/337/3061173/soe_hok_gie-W3z9_large.jpg
Cerita di Balik Evakuasi Soe Hok Gie dari Gunung Semeru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/337/3060723/marinir-wN9J_large.jpg
Peristiwa Hari Ini: Berdirinya TNI AL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/337/3060071/sejarah-w9AK_large.jpg
Kisah Serangan Bertubi-tubi Raden Mas Said ke Penjajah Belanda di Ponorogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/337/3059285/jenderal_ah_nasution-3Aj0_large.jpg
Peristiwa Hari Ini: Jenderal AH Nasution Wafat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/337/3058351/sejarah-lX8Y_large.jpg
Tan Malaka dalam Balutan Kisah Cinta yang Memilukan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement