Peristiwa 27 Agustus: Pesawat Sriwijaya Air Tergelincir saat Mendarat di Jambi

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada tanggal 27 Agustus. Di antaranya, penerbangan jet pertama hingga kejadian pesawat Sriwijaya Air tergelincir di Bandara Sultan Thaha Jambi.

Okezone merangkum sejumlah peristiwa penting dan bersejarah yang terjadi pada 27 Agustus setiap tahunnya, sebagaimana dikutip dari Wikipedia.org:

2008 - Pesawat Sriwijaya Air tergelincir di Bandara Sultan Thaha, Jambi

Pesawat Sriwijaya Air Penerbangan 062 tergenlincir di Bandar Udara Sultan Thaha Syaifuddin saat sedang mendarat. Peristiwa tersebut disebabkan kerusakan pada sistem rem. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

1991 - Moldova merdeka dari Uni Soviet

Pada tahun 1991, Uni Soviet runtuh, dan Moldova menyatakan kemerdekaannya pada 27 Agustus 1991. Setelah perang tahun 1992, Transnistria secara de facto merdeka, namun tidak ada anggota PBB yang mengakui kemerdekaannya.

1939 - Penerbangan pesawat jet pertama

Heinkel He 178 adalah pesawat pertama di dunia untuk terbang di bawah tenaga mesin turbojet, dan pesawat jet praktis pertama. Itu adalah usaha pribadi oleh perusahaan Jerman Heinkel sesuai dengan penekanan direktur Ernst Heinkel pada pengembangan teknologi penerbangan kecepatan tinggi.