Peristiwa 23 Agustus: Pidato Pertama Bung Karno Lewat Radio Usai Kemerdekaan

JAKARTA – Berbagai peristiwa penting hingga bersejarah terjadi pada tanggal 23 Agustus setiap tahunnya. Di antaranya, berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN) dan pidato pertama Bung Karno melalui siaran radio.

Selain momen-momen tersebut, masih ada beberapa peristiwa bersejarah lainnya yakni berlangsungnya Konferensi Meja Bundar di Den Haag.

Berikut Okezone rangkum dikutip dari Wikipedia.org dan sumber lainnya, Jumat (23/8/2024):

1998 – Partai Amanat Nasional Didirikan

Partai Amanat Nasional (PAN) didirikan pada 23 Agustus 1998 berdasarkan pengesahan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-20.UM.06.08.

Kelahiran PAN dibidani oleh Majelis Amanat Rakyat (MARA), salah satu organisasi gerakan reformasi era pemerintahan Soeharto, PPSK Muhammadiyah, dan Kelompok Tebet.

1945 – Pidato Pertama Bung Karno Melalui Radio Usai Kemerdekaan

Pada 23 Agustus 1945 tercatat sebagai pidato pertama Presiden Soekarno usai kemerdekaan. Pidato ini disiarkan ke berbagai wilayah Tanah Air melalui radio.

Dalam pidatonya, Bung Karno berpesan kepada rakyat untuk tetap tenang dan tenteram. Lalu ia meminta rakyat memegang teguh disiplin dan bersiap berjuang demi kemerdekaan Indonesia.