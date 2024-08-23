Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 23 Agustus: Pidato Pertama Bung Karno Lewat Radio Usai Kemerdekaan

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |05:10 WIB
Peristiwa 23 Agustus: Pidato Pertama Bung Karno Lewat Radio Usai Kemerdekaan
Bung Karno (Foto: Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA – Berbagai peristiwa penting hingga bersejarah terjadi pada tanggal 23 Agustus setiap tahunnya. Di antaranya, berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN) dan pidato pertama Bung Karno melalui siaran radio.

Selain momen-momen tersebut, masih ada beberapa peristiwa bersejarah lainnya yakni berlangsungnya Konferensi Meja Bundar di Den Haag.

Berikut Okezone rangkum dikutip dari Wikipedia.org dan sumber lainnya, Jumat (23/8/2024):

1998 – Partai Amanat Nasional Didirikan

Partai Amanat Nasional (PAN) didirikan pada 23 Agustus 1998 berdasarkan pengesahan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-20.UM.06.08.

Kelahiran PAN dibidani oleh Majelis Amanat Rakyat (MARA), salah satu organisasi gerakan reformasi era pemerintahan Soeharto, PPSK Muhammadiyah, dan Kelompok Tebet.

1945 – Pidato Pertama Bung Karno Melalui Radio Usai Kemerdekaan

Pada 23 Agustus 1945 tercatat sebagai pidato pertama Presiden Soekarno usai kemerdekaan. Pidato ini disiarkan ke berbagai wilayah Tanah Air melalui radio.

Dalam pidatonya, Bung Karno berpesan kepada rakyat untuk tetap tenang dan tenteram. Lalu ia meminta rakyat memegang teguh disiplin dan bersiap berjuang demi kemerdekaan Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3064727/kerajaan-0oXe_large.jpg
Proyek Ambisi Amangkurat I Bangun Istana Megah Mataram, Tertunda Akibat Huru-Hara Internal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/337/3061173/soe_hok_gie-W3z9_large.jpg
Cerita di Balik Evakuasi Soe Hok Gie dari Gunung Semeru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/337/3060723/marinir-wN9J_large.jpg
Peristiwa Hari Ini: Berdirinya TNI AL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/337/3060071/sejarah-w9AK_large.jpg
Kisah Serangan Bertubi-tubi Raden Mas Said ke Penjajah Belanda di Ponorogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/337/3059285/jenderal_ah_nasution-3Aj0_large.jpg
Peristiwa Hari Ini: Jenderal AH Nasution Wafat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/337/3058351/sejarah-lX8Y_large.jpg
Tan Malaka dalam Balutan Kisah Cinta yang Memilukan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement