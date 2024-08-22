Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Presiden Paling Diktator Sepanjang Sejarah, Hitler hingga Mao Zedong

Relita Rahel Kristiyanto , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |18:41 WIB
5 Presiden Paling Diktator Sepanjang Sejarah, Hitler hingga Mao Zedong
Dalam sejarah dunia, beberapa pemimpin memegang kekuasaan dengan cara yang sangat represif (Foto: EPA)
A
A
A

JAKARTA - Dalam sejarah dunia, beberapa pemimpin memegang kekuasaan dengan cara yang sangat represif. Kepemimpinan mereka seringkali ditandai dengan penggunaan kekuatan militer untuk mempertahankan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan pembungkaman oposisi. 

Berikut adalah lima presiden yang dianggap paling diktator sepanjang sejarah, yang tindakannya memberikan dampak yang mendalam dan merusak bagi negara mereka serta dunia., dilansri berbagai sumber:

1. Joseph Stalin (Uni Soviet, 1924-1953)
Dikutip dari History, Joseph Stalin memimpin Uni Soviet selama hampir tiga dekade dan dikenal sebagai salah satu diktator paling brutal dalam sejarah. Dia memerintah dengan tangan besi melalui kebijakan teror dan represi. Stalin bertanggung jawab atas pembersihan besar-besaran yang mengakibatkan kematian jutaan orang, baik melalui eksekusi langsung maupun kerja paksa di gulag. Kebijakan kolektivisasi pertanian yang dipaksakan juga menyebabkan kelaparan besar, termasuk Holodomor di Ukraina yang merenggut jutaan nyawa.

2. Adolf Hitler (Jerman 1993-1945)
Melansir sumber dari Britannica, Adolf Hitler adalah pemimpin Nazi Jerman yang memulai Perang Dunia II dan bertanggung jawab atas Holocaust, pembunuhan sistematis sekitar enam juta orang Yahudi dan jutaan lainnya yang dianggap tidak layak oleh rezimnya. Di bawah kepemimpinan Hitler, Jerman menjadi negara fasis yang didominasi oleh ideologi rasis dan totaliter. Kekuasaan Hitler berakhir dengan kehancuran besar-besaran bagi Eropa dan kematian lebih dari 70 juta orang selama perang.

3. Mao Zedong (China 1949-1976)
Dikutip melalui The Guardian, Mao Zedong adalah pemimpin Partai Komunis Tiongkok yang mendirikan Republik Rakyat China pada tahun 1949. Masa kepemimpinannya ditandai dengan kebijakan radikal seperti Lompatan Jauh ke Depan dan Revolusi Kebudayaan, yang mengakibatkan kematian puluhan juta orang akibat kelaparan, eksekusi, dan kerja paksa. Meskipun dianggap sebagai pahlawan nasional oleh sebagian besar rakyat China, kebijakan-kebijakannya telah menyebabkan penderitaan besar bagi rakyatnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/18/3185869//adolf_hitler_uunona-eCS9_large.jpg
Adolf Hitler Selangkah Lagi Menangi Pemilu Namibia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/16/3183842//adolf_hitler-9Jaz_large.jpg
Analisis DNA Duga Hitler Alami Kelainan Genetik, Pengaruhi Ukuran Alat Kelamin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/337/3156774//presiden_prabowo_subianto-0bqv_large.jpg
Prabowo Ungkap 8 Karakter Pemimpin Ideal: Luas Hati hingga Rela Disakiti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/54/3154014//grok_memuji_hitler-yIPN_large.jpg
Grok, Chatbot AI Elon Musk Bikin Heboh Usai Puji Hitler dan Komentari Yahudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/18/3130424//adolf_hitler_dan_eva_braun-fcL7_large.jpg
Dokumen Rahasia Ungkap Perburuan Hitler oleh CIA di Amerika Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/330/3129931//nabi_muhammad-W2Mk_large.jpg
Pemimpin Kekanak-Kanakan Menurut Nabi Muhammad SAW
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement