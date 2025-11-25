Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Adolf Hitler Selangkah Lagi Menangi Pemilu Namibia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |18:56 WIB
Adolf Hitler Selangkah Lagi Menangi Pemilu Namibia
Adolf Hitler Uunona. (Foto: Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA – Nama Adolf Hitler dikenal sebagai tokoh yang menimbulkan kemarahan dan kontroversi, terkait dengan kekejaman Nazi Jerman selama masa Perang Dunia II. Hitler, pemimpin Nazi yang dianggap bertanggung jawab atas Holocaust dan kematian jutaan orang pada perang tersebut, masih dikutuk bahkan tujuh dekade setelah kematiannya pada 1945.

Namun, sentimen negatif atas nama Adolf Hitler tersebut tidak membangkitkan perasaan yang sama di Namibia. Hal ini terbukti setelah Adolf Hitler menjadi favorit kuat untuk memenangi pemilihan umum badan lokal di negara tersebut. Tentunya, Hitler yang dimaksud bukan pemimpin Nazi yang telah tewas, melainkan seorang politikus dengan nama yang sama dengan mantan Kanselir Jerman tersebut.

Dilansir Indian Express, Adolf Hitler Uunona, politisi dari Organisasi Rakyat Afrika Barat Daya (Swapo), diproyeksikan memenangkan pemilihan di daerah pemilihan Ompundja pada Rabu, 26 November. Tak hanya menang, Uunona diprediksi akan meraih kemenangan dengan suara telak.

 

Halaman:
1 2 3
      
