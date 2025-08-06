Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tren Mengedot Empeng Dewasa Landa China, Disebut Bisa Lepaskan Stres

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |20:04 WIB
Tren Mengedot Empeng Dewasa Landa China, Disebut Bisa Lepaskan Stres
Tren empeng dewasa melanda China.
A
A
A

JAKARTA – Sebuah tren aneh melanda China akhir-akhir ini, di mana ribuan orang dewasa mengedot empeng untuk melepas atau meredakan gejala stres seperti kecemasan dan insomnia. Tren ini menyebabkan empeng dewasa menjadi barang yang laris di Negeri Tirai Bambu, bahkan ribuan anak muda rela mengeluarkan uang untuk mendapatkannya.

Dilansir Oddity Central, empeng plastik ini sering dijual sebagai produk pereda stres dan kecemasan atau alat bantu tidur dengan harga antara 10 hingga 500 yuan (Rp22 ribu hingga Rp1,1 juta). Platform e-commerce Tiongkok pun dipenuhi penawaran empeng dewasa, dan toko-toko paling sukses menjual ribuan empeng setiap bulan.

Psikolog di China menjelaskan melonjaknya popularitas empeng dewasa lewat konsep yang dikenal sebagai "fenomena regresi". Fenomena ini berteori bahwa "ketika orang menghadapi stres ekstrem dan masalah yang tak teratasi, mereka cenderung secara tidak sadar mundur ke tahap perkembangan sebelumnya, dan empeng melambangkan rasa aman dan nyaman masa bayi."

Namun, apakah empeng dewasa benar-benar membantu meredakan stres?

Situs berita China, Sohu, baru-baru ini membuat laporan tentang tren empeng dan menganalisis komentar serta ulasan produk di media sosial terkait empeng dewasa. Banyak pengguna mengaku "merasa lebih tenang saat menggigitnya ketika bekerja," "tidur lebih nyenyak," dan "merasa setenang bayi." Namun, para ahli memperingatkan bahwa penggunaan empeng dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan konsekuensi kesehatan yang serius.

"Struktur mulut orang dewasa sangat berbeda dengan bayi. Penggunaan empeng dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan gangguan sendi temporomandibular, yaitu nyeri sendi, bunyi klik, dan bahkan keterbatasan membuka mulut," kata Dr. Tang Caomin dari Fakultas Kedokteran Gigi Huaxi, Universitas Sichuan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181546//viral-RDaz_large.jpg
Kiai Said: China Dukung Kemerdekaan Palestina, Muslim Uighur Bebas Jalankan Ibadah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/18/3181010//presiden_venezuela_nicolas_maduro-FMEm_large.jpg
Di Ambang Perang dengan AS, Venezuela Minta Bantuan Militer Rusia, China, dan Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/16/3180986//ilustrasi-2pTG_large.jpg
China Kembangkan Chip Analog Baru, Diklaim 1.000 Kali Lebih Cepat dari GPU Nvidia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180731//daftar_utang_negara-48DJ_large.jpg
Daftar 10 Negara dengan Utang Terbanyak di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/15/3180724//ilustrasi-MNsD_large.jpg
Gara-Gara EV, Permintaan BBM China Malah Turun Selama Liburan Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/15/3180661//porsche_panamera_gts-X6NF_large.jpg
Viral, Gym Ini Janjikan Porsche Panamera GTS bagi yang Turun Berat Badan 50 Kg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement