Tren Mengedot Empeng Dewasa Landa China, Disebut Bisa Lepaskan Stres

JAKARTA – Sebuah tren aneh melanda China akhir-akhir ini, di mana ribuan orang dewasa mengedot empeng untuk melepas atau meredakan gejala stres seperti kecemasan dan insomnia. Tren ini menyebabkan empeng dewasa menjadi barang yang laris di Negeri Tirai Bambu, bahkan ribuan anak muda rela mengeluarkan uang untuk mendapatkannya.

Dilansir Oddity Central, empeng plastik ini sering dijual sebagai produk pereda stres dan kecemasan atau alat bantu tidur dengan harga antara 10 hingga 500 yuan (Rp22 ribu hingga Rp1,1 juta). Platform e-commerce Tiongkok pun dipenuhi penawaran empeng dewasa, dan toko-toko paling sukses menjual ribuan empeng setiap bulan.

Psikolog di China menjelaskan melonjaknya popularitas empeng dewasa lewat konsep yang dikenal sebagai "fenomena regresi". Fenomena ini berteori bahwa "ketika orang menghadapi stres ekstrem dan masalah yang tak teratasi, mereka cenderung secara tidak sadar mundur ke tahap perkembangan sebelumnya, dan empeng melambangkan rasa aman dan nyaman masa bayi."

Namun, apakah empeng dewasa benar-benar membantu meredakan stres?

Situs berita China, Sohu, baru-baru ini membuat laporan tentang tren empeng dan menganalisis komentar serta ulasan produk di media sosial terkait empeng dewasa. Banyak pengguna mengaku "merasa lebih tenang saat menggigitnya ketika bekerja," "tidur lebih nyenyak," dan "merasa setenang bayi." Namun, para ahli memperingatkan bahwa penggunaan empeng dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan konsekuensi kesehatan yang serius.

"Struktur mulut orang dewasa sangat berbeda dengan bayi. Penggunaan empeng dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan gangguan sendi temporomandibular, yaitu nyeri sendi, bunyi klik, dan bahkan keterbatasan membuka mulut," kata Dr. Tang Caomin dari Fakultas Kedokteran Gigi Huaxi, Universitas Sichuan.