Peristiwa 18 Juli : Adolf Hitler Rilis Buku "Berbahaya", Nelson Mandela Lahir ke Bumi

BERBAGAI peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 18 Juli sepanjang masa baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya lahirnya Nelson Mandela, pembentukan Ikatan Pelajar Muhammadiyah, hingga Adolf Hitler menerbitkan buku politiknya.

Untuk mengingat ataupun menambah wawasan sejarah, Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di 18 Juli dari Wikipedia, antara lain:

1. Kelahiran Nelson Mandela

Nelson Rolihlahla Mandela lahir di Mvezo, Afrika Selatan, 18 Juli 1918 dan meninggal di Johannesburg, Afrika Selatan, 5 Desember 2013 pada umur 95 tahun.

Ia adalah seorang revolusioner antiapartheid yang 27 tahun dipenjara karena sikapnya menentang rasisme yang dijalankan pemerintah. Setelah bebas dari penjara, Nelson mendapat kepercayaan sebagai Presiden Afrika Selatan sejak 1994 sampai 1999. Ia adalah orang Afrika Selatan berkulit hitam pertama yang memegang jabatan tersebut dan presiden pertama yang terpilih melalui keterwakilan penuh, dalam sebuah pemilu multiras.

Pemerintahannya berfokus pada penghapusan pengaruh apartheid dengan memberantas rasisme, kemiskinan dan kesenjangan, dan mendorong rekonsiliasi rasial. Selaku nasionalis Afrika dan sosialis demokratik, ia menjabat sebagai Presiden Kongres Nasional Afrika (ANC) pada 1991 sampai 1997. Selain itu, Mandela pernah menjadi Sekretaris Jenderal Gerakan Non-Blok pada 1998 sampai 1999.

2. Pendirian Ikatan Pelajar Muhammadiyah

Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dikalangan remaja, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

IPM berasaskan Pancasila dan memilki maksud dan tujuan sebagai organisasi remaja untuk terbentuknya Pelajar Muslim yang berilmu, berakhlaq mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat utama adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanallahu Wa Ta'ala.

IPM memiliki lambang organisasi berupa segi lima berbentuk pena yang berwarna hijau yang berarti keabadian dan keilahian, bergambar matahari berwarna kuning melambangkan ortom Muhammadiyah dan keagungan dan buku ditengahnya berwarna putih melambangkan pengetahuan dan kesucian. Pada bulatan matahari terdapat tulisan Nuun Wal Qamali Wamaa Yasthuruun, demi pena dan apa yang dituliskannya yang merupakan semboyan IPM.

Sementara tulisan IPM sendiri berwarna merah yang berarti IPM berani secara aktif menyampaikan dakwah Islam, sebab IPM merupakan pelopor, pelangsung dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah.

3. Adolf Hitler terbitkan buku

18 Juli 1925, Adolf Hitler menerbitkan buku otobiografi dan manifesto politiknya, "Mein Kampf". Buku ini ditulis Hitler saat berada dalam penjara setelah putsch yang gagal, pada 1923.

Dalam buku ini, ia menggambarkan tentang pandangannya atas Jerman masa depan. Ia juga menggambarkan rencana masa untuk bangsa Yahudi. Saat ia naik ke puncak kekuasaan, pada 1933, ia mewujudkan beberapa isi buku itu, berakibat dalam Holocaust.