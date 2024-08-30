Peristiwa 30 Agustus: Penobatan Raja Prancis Berusia 13 Tahun hingga Timor Timur Lepas dari Indonesia

BERBAGAI peristiwa penting dan bersejarah terjadi dari tahun ke tahun pada 30 Agustus. Salah satu peristiwa bersejarah di tanggal ini adalah lepasnya Timor Timur dari wilayah kekuasaan Indonesia.

Okezone merangkum berbagai peristiwa itu dalam catatan peristiwa dunia hari ini, 30 Agustus, yang dihimpun dari Thepeoplehistory.com dan Wikipedia.org.

1483

Charles VIII dinobatkan sebagai raja Prancis saat usianya masih 13 tahun. Charles VIII diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya, Louis IX, yang meninggal dunia pada hari yang sama. Meski menjadi raja pada usia muda, kekuasaan Charles VIII di Prancis hanya berlangsung selama 15 tahun karena ia meninggal dunia pada usia 28 tahun.

1813

Pasukan Prancis dikalahkan pasukan koalisi Prusia, Rusia, dan Austria dalam Pertempuran Kulm di dekat Kulm, Bohemia, Ceko. Pertempuran itu bermula setelah pasukan Prancis menang atas pasukan koalisi dalam Pertempuran Dresden beberapa hari sebelumnya. Pemimpin pasukan Prancis Dominique-Joseph Vandamme yang memerintahkan untuk terus mengejar pasukan koalisi yang sebenarnya sudah mundur dari pertempuran justru mengakibatkan kekalahan.

1835

Orang-orang Inggris di Australia membentuk permukiman di wilayah tenggara yang lantas dinamai Melbourne dan menjadi ibu kota Negara Bagian Victoria. Kini, 30 Agustus diperingati sebagai hari jadi Kota Melbourne.

1873

Tim penjelajah asal Austria yang dipimpin Julius von Payer dan Karl Weyprecht menemukan kepulauan di Samudera Arktik. Mereka lantas menamai kepulauan tersebut dengan nama Raja Austria, Franz Joseph. Kini, Kepulauan Franz Joseph menjadi wilayah kekuasaan Rusia dan dijadikan sebagai pangkalan militer.

1914

Pasukan Jerman berhasil mengalahkan pasukan Rusia dalam Pertempuran Tannenberg di dekat Allenstein, Prussia Timur atau kini Olsztyn, Polandia. Dalam salah satu pertempuran di Perang Dunia I itu, Rusia mengalami kerugian besar dengan kehilangan sekitar 170.000 tentaranya, sedangkan Jerman hanya kehilangan sekitar 10.000 hingga 15.000 tentaranya.