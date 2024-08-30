Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 30 Agustus: Penobatan Raja Prancis Berusia 13 Tahun hingga Timor Timur Lepas dari Indonesia

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 30 Agustus 2024 |05:08 WIB
Peristiwa 30 Agustus: Penobatan Raja Prancis Berusia 13 Tahun hingga Timor Timur Lepas dari Indonesia
Presiden pertama Timor Leste Xanana Gusmao. (Foto: Ist/Wikipedia)
A
A
A

BERBAGAI peristiwa penting dan bersejarah terjadi dari tahun ke tahun pada 30 Agustus. Salah satu peristiwa bersejarah di tanggal ini adalah lepasnya Timor Timur dari wilayah kekuasaan Indonesia.

Okezone merangkum berbagai peristiwa itu dalam catatan peristiwa dunia hari ini, 30 Agustus, yang dihimpun dari Thepeoplehistory.com dan Wikipedia.org.

1483

Charles VIII dinobatkan sebagai raja Prancis saat usianya masih 13 tahun. Charles VIII diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya, Louis IX, yang meninggal dunia pada hari yang sama. Meski menjadi raja pada usia muda, kekuasaan Charles VIII di Prancis hanya berlangsung selama 15 tahun karena ia meninggal dunia pada usia 28 tahun.

1813

Pasukan Prancis dikalahkan pasukan koalisi Prusia, Rusia, dan Austria dalam Pertempuran Kulm di dekat Kulm, Bohemia, Ceko. Pertempuran itu bermula setelah pasukan Prancis menang atas pasukan koalisi dalam Pertempuran Dresden beberapa hari sebelumnya. Pemimpin pasukan Prancis Dominique-Joseph Vandamme yang memerintahkan untuk terus mengejar pasukan koalisi yang sebenarnya sudah mundur dari pertempuran justru mengakibatkan kekalahan.

1835

Orang-orang Inggris di Australia membentuk permukiman di wilayah tenggara yang lantas dinamai Melbourne dan menjadi ibu kota Negara Bagian Victoria. Kini, 30 Agustus diperingati sebagai hari jadi Kota Melbourne.

1873

Tim penjelajah asal Austria yang dipimpin Julius von Payer dan Karl Weyprecht menemukan kepulauan di Samudera Arktik. Mereka lantas menamai kepulauan tersebut dengan nama Raja Austria, Franz Joseph. Kini, Kepulauan Franz Joseph menjadi wilayah kekuasaan Rusia dan dijadikan sebagai pangkalan militer.

1914

Pasukan Jerman berhasil mengalahkan pasukan Rusia dalam Pertempuran Tannenberg di dekat Allenstein, Prussia Timur atau kini Olsztyn, Polandia. Dalam salah satu pertempuran di Perang Dunia I itu, Rusia mengalami kerugian besar dengan kehilangan sekitar 170.000 tentaranya, sedangkan Jerman hanya kehilangan sekitar 10.000 hingga 15.000 tentaranya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/25/3180824//kraton-1ZWl_large.jpg
Kenapa Keraton Yogyakarta Tidak Pernah Dipimpin Oleh Ratu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163584//bendera_merah_putih-AI5Y_large.jpg
Jejak Panjang Merah Putih: Dari Panji Kerajaan hingga Simbol Kemerdekaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3152070//fadli_zon_tegaskan_tak_tunda_proyek_penulisan_ulang_sejarah_akan_uji_publik-5mO4_large.jpg
Fadli Zon Tegaskan Tak Tunda Proyek Penulisan Ulang Sejarah: Akan Uji Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3151990//komisi_x-jADE_large.jpg
Anggota Komisi X DPR Minta Proyek Penulisan Sejarah Sebaiknya Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/337/3151500//penulisan_ulang_sejarah_indonesia_hasan_nasbi_tidak_boleh_ditekan_dengan_opini-i2jY_large.jpg
Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Hasan Nasbi: Tidak Boleh Ditekan dengan Opini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/337/3151472//my-Lc9T_large.jpg
Fraksi PDIP Minta Pemerintah Hentikan Penulisan Ulang Sejarah, Berikut Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement