Demi Motor Vespa, Seorang Ibu di Sumenep Tega Jual Anak Kandung ke Selingkuhan

SUMENEP - Seorang ibu berinisal E (41) di Sumenep tega mengantarkan anak kandungnya Berinisial T kepada lelaki bejat untuk dicabuli demi mendapatkan motor Vespa.

Lelaki bejat tersebut adalah J (41) berkerja sebagai Kepala Sekolah, selain itu pria ini juga merupakan selingkuhan ibu E.

Diketahui korban diduga memang sengaja diantarkan oleh Ibu E kepada pria J tidak lain untuk dicabuli.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, ibu korban mengakui dia mengantarkan anaknya ke rumah tersangka untuk diperkosa. Ibu korban juga pernah mengantar anaknya ke sebuah hotel di Surabaya atas permintaan kepsek itu."Ungkap AKP Widiarti Kasi Humas Polres Sumenep. Senin (2/9/2024)

Menurutnya ibu kandung korban mengaku memiliki hubungan khusus atau berselingkuh dengan oknum Kepsek tersebut. Sehingga sering menjalin komunikasi.

"Ibu kandung korban tengah memiliki hubungan khusus (Selingkuh) dengan J oknum kepsek," katanya

Widiarti menjelaskan dari hasil pemeriksaan, korban T awalnya meminta dibelikan motor ke ibu kandungnya itu. Sang ibu lalu meminta dibelikan motor ke kepala sekolah tersebut.

Mendengar permintaan itu, kepala sekolah meminta ibu korban agar mengantarkan anaknya ke rumahnya untuk dilakukan ritual penyucian diri. Ini juga untuk menutupi perselingkuhan mereka.

Kemudian ibu korban merayu anaknya agar mau melakukan hubungan intim dengan kepala sekolah tersebut. Dia berjanji akan memberi motor keinginan korban setelah anaknya mau mengikuti permintaanya.