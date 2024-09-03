Didukung 13 Parpol di Pilkada Manokwari, Paslon Hermus-Mugiyono Pilihan Terbaik

JAKARTA - Pasangan Hermus Indou dan Mugiyono resmi maju di Pilkada Manokwari 2024. Keduanya didukung oleh 13 partai politik, hal tersebut disampaikan saat deklarasi resmi, Kamis 29 Agustus 2024.

Ketua DPD PAN Kabupaten Manokwari, Henock Rumansara, memimpin pembacaan deklarasi yang diikuti oleh ketua-ketua partai pengusung lainnya. Dalam deklarasi tersebut, Henock menegaskan, koalisinya merupakan bukti soliditas dan komitmen partai-partai politik di Manokwari untuk mendukung pasangan HERO dalam melanjutkan pembangunan di Manokwari.

"Kami percaya bahwa dengan pengalaman dan visi yang jelas, Hermus Indou dan Mugiyono adalah pilihan terbaik untuk memimpin Manokwari lima tahun ke depan," tegas Henock.

Deklarasi tersebut tidak hanya menegaskan dukungan politik, tetapi juga menyoroti prestasi dan kontribusi pasangan Hermus-Mugiyono selama masa jabatan mereka sebelumnya. Acara diakhiri dengan doa bersama, sebagai simbol harapan agar proses Pilkada dapat berjalan damai dan lancar. Para pendukung kemudian mengiringi pasangan Hero menuju kantor KPU Manokwari untuk mendaftar secara resmi.