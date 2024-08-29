Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

13 Partai Dukung Hermus Indou-Mugiyono pada Pilkada Manokwari, Berkas Dinyatakan Lengkap

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 29 Agustus 2024 |19:28 WIB
13 Partai Dukung Hermus Indou-Mugiyono pada Pilkada Manokwari, Berkas Dinyatakan Lengkap
Hermus Indou dan Mugiyono daftar ke KPUD Manokwari (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 13 partai politik menyatakan dukunganna untuk pasangan Hermus Indou dan Mugiyono pada Pilkada Manokwari 2024. Dukungan tersebut disampaikan saat deklarasi resmi, Kamis (29/8/2024). 

Acara tersebut disaksikan oleh ribuan pendukung serta sejumlah tokoh masyarakat yang datang untuk memberikan dukungan moral kepada pasangan petahana ini.

Ketua DPD PAN Kabupaten Manokwari, Henock Rumansara, memimpin pembacaan deklarasi yang diikuti oleh ketua-ketua partai pengusung lainnya. Dalam deklarasi tersebut, Henock menegaskan koalisinya merupakan bukti soliditas dan komitmen partai-partai politik di Manokwari untuk mendukung pasangan HERO dalam melanjutkan pembangunan di Manokwari. 

"Kami percaya bahwa dengan pengalaman dan visi yang jelas, Hermus Indou dan Mugiyono adalah pilihan terbaik untuk memimpin Manokwari lima tahun ke depan," tegas Henock dalam keterangan yang diterima.

Deklarasi tersebut tidak hanya menegaskan dukungan politik, tetapi juga menyoroti prestasi dan kontribusi pasangan Hermus-Mugiyono selama masa jabatan mereka sebelumnya. 

Acara diakhiri dengan doa bersama, sebagai simbol harapan agar proses Pilkada dapat berjalan damai dan lancar. Para pendukung kemudian mengiringi pasangan Hero menuju kantor KPU Manokwari untuk mendaftar secara resmi. 

Dukungan dari 13 partai politik pada pasangan Hero yakni dari PDI Perjuangan, PKS, Golkar, PAN, Hanura, Demokrat, PSI, Gerindra, PKB, PPP, Nasdem, Partai Buruh dan Perindo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164823//perindo-VWdu_large.jpg
Matius Fakhiri – Aryoko Rumaropen Menangkan Pilgub Papua, Partai Perindo: Wujudkan Masyarakat Maju, Inklusif dan Sejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/340/3161466//pemerintah-ZTL8_large.jpg
KPU: PSU Pilkada Papua 2025 Paling Aman dan Sukses Sepanjang Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/340/3159961//pemerintah-j20p_large.jpg
Jelang PSU Pilkada Papua, Pj Gubernur Agus Fatoni Sidak Nelayan di Pulau Cina Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3159923//pilkada-b8TU_large.jpg
Soal Usul Pilkada Dipilih DPRD, Legislator Ini Sebut Bagian dari Evaluasi untuk Perbaikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150723//putusan_mk_pilpres_dan_pilkada_beda_2_tahun_komisi_ii_dpr_segera_revisi_uu_pemilu-WucH_large.jpg
Putusan MK Pilpres dan Pilkada Beda 2 Tahun, Komisi II DPR: Segera Revisi UU Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150601//tok_mk_putuskan_pilkada_digelar_2_tahun_setelah_pilpres-cfeB_large.jpg
Tok! MK Putuskan Pilkada Digelar 2 Tahun Setelah Pilpres
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement