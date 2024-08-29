13 Partai Dukung Hermus Indou-Mugiyono pada Pilkada Manokwari, Berkas Dinyatakan Lengkap

JAKARTA - Sebanyak 13 partai politik menyatakan dukunganna untuk pasangan Hermus Indou dan Mugiyono pada Pilkada Manokwari 2024. Dukungan tersebut disampaikan saat deklarasi resmi, Kamis (29/8/2024).

Acara tersebut disaksikan oleh ribuan pendukung serta sejumlah tokoh masyarakat yang datang untuk memberikan dukungan moral kepada pasangan petahana ini.

Ketua DPD PAN Kabupaten Manokwari, Henock Rumansara, memimpin pembacaan deklarasi yang diikuti oleh ketua-ketua partai pengusung lainnya. Dalam deklarasi tersebut, Henock menegaskan koalisinya merupakan bukti soliditas dan komitmen partai-partai politik di Manokwari untuk mendukung pasangan HERO dalam melanjutkan pembangunan di Manokwari.

"Kami percaya bahwa dengan pengalaman dan visi yang jelas, Hermus Indou dan Mugiyono adalah pilihan terbaik untuk memimpin Manokwari lima tahun ke depan," tegas Henock dalam keterangan yang diterima.

Deklarasi tersebut tidak hanya menegaskan dukungan politik, tetapi juga menyoroti prestasi dan kontribusi pasangan Hermus-Mugiyono selama masa jabatan mereka sebelumnya.

Acara diakhiri dengan doa bersama, sebagai simbol harapan agar proses Pilkada dapat berjalan damai dan lancar. Para pendukung kemudian mengiringi pasangan Hero menuju kantor KPU Manokwari untuk mendaftar secara resmi.

Dukungan dari 13 partai politik pada pasangan Hero yakni dari PDI Perjuangan, PKS, Golkar, PAN, Hanura, Demokrat, PSI, Gerindra, PKB, PPP, Nasdem, Partai Buruh dan Perindo.