Gempa M2,7 Guncang Luwuk Timur Sulteng Malam Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 2,7 mengguncang Luwuk Timur, Kabupaten Banggai. Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa (3/9/2024). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 20:43 WIB.

Adapun lokasi gempa berada pada 54 Lintang Selatan (LS), dan 121.14 Bujur Timur (BT). Sementara itu pusat gempa berada di darat 5 kilometer sebelag barat laut Luwuk Timur) pada kedalaman 4 kilometer.

BMKG menyebutkan bahwa guncangan gempa dirasakan sampai Wasuponda.

"#Gempa (UPDATE) Mag:2.7, 03-Sep-24 20:43:45 WIB, Lok:2.54 LS, 121.14 BT (Pusat gempa berada di darat 5 km barat laut Luwuk Timur), Kedlmn:4 Km Dirasakan (MMI) II Wasuponda #BMKG," tulis BMKG.



(Fakhrizal Fakhri )