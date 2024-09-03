Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

MUI Riau Yakin Cagub yang Didukung Perindo Akan Buat Kemajuan Jika Terpilih

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |22:16 WIB
MUI Riau Yakin Cagub yang Didukung Perindo Akan Buat Kemajuan Jika Terpilih
Cagub Riau datangi MUI
A
A
A

PEKANBARU - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau menyatakan kegimbiraannya atas kedatangan  M Nasir bersama Ketua DPW Perindo iau sejumlah Timses di tempatnya. MUI yang berisi para cendikiawan dan tokoh agama Islam ini menyakini bahwa M Nasir salah satu putra terbaik.

“Kami sangat senang atas kedatangan orang hebat ke tempat kami ini. Saya tau beliau ini orangnya bijaksana. Beliau ini orang hebar. Kadang kita mau menyampaikan tapi dia sudah banyak tau,” kata Ketua MUI Riau Ilyas Husti Selasa (3/9/2024). 

Ilyas Husti mengatakan bahwa Gubernur Riau mendatang diharapkan bisa memajukan Riau untuk masyarakat yang lebih sejahtera dan Makmur.  Sumber daya alam di Riau yang sangat kaya nantinya juga diharapkan bisa dikelola dengan baik dengan jalan mendapat pemimpin terbaik. Sapapun calon yang terpilih diharapkan bisa membawa Riau lebih baik.

“Dunia pendidikan harus dimajukan agar tercipta anak anak yang cerdas. Riau punya potensi sebagai daerah yang besar dengan segala sumber dayanya. Bersama pemerintah, tokoh agama, tokoh adat dan semua pihak mari sama sama membangun Riau,” pinta Ilyas.

Sementara itu  Nasir mengartakan kalau dia dan pasangannyaWardan bercita - cita akan memperbanyak hafiz Quran yang sudah ada dalam visi dan misi jika nantinya mendapat amanah memimpin Riau

 " Di Riau jumlah masjid ada 12 ribu. Minimal 1 masjid ada satu nak hafz Quran berarti 1 tahun ada 12 yang hafiz, 5 tahun bisa 60 ribu. Kalau itu 1, kalau itu 5, berarti ada 300 ribu pengha Quran. Kita akan siapkan regulasi dan anggarannya," imbuhnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
