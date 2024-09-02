Netty Andrian Yakin Partai Perindo Akan Lebih Baik Lagi di Sitaro

SITARO - Netty H. Andrian sangat yakin Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu ke depan akan lebih baik lagi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).

Hal itu disampaikannya usai rapat paripurna pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro masa jabatan 2024-2029, Senin (2/9/2024).

"Sangat bersyukur sekali kepada Tuhan dimana Tuhan masih memperkenankan kami untuk mengikuti lagi dan terpilih lagi. Partai perindo ini partai yang punya prospek bagus ke depan, nyatanya setelah kemarin juga dapat 3 kursi, periode ini kita juga dapat 3 kursi," tuturnya.