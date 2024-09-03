Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Mantan Bupati Lumajang Diperiksa Polda Jatim Terkait Dana Bantuan Erupsi Semeru

Lukman Hakim , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |23:07 WIB
Mantan Bupati Lumajang Diperiksa Polda Jatim Terkait Dana Bantuan Erupsi Semeru
Pemeriksaan dugaan korupsi bantuan erupsi Gunung Semeru
A
A
A

SURABAYA - Mantan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq diperiksa Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jawa Timur (Jatim), terkait dana bantuan erupsi Semeru, Selasa (3/9/2024). Dalam pemeriksaan ini, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berstatus saksi. 

Thoriqul Haq datang ke Polda Jatim sekitar pukul 14.00 WIB dan langsung menuju ke gedung Ditreskrimsus Polda Jatim. Thoriq baru keluar sekitar pukul 18.15 WIB. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat soal dugaan penerimaan dan penyaluran dana bantuan erupsi Semeru yang bersumber dari swasta dan pemerintah. 

Thoriq dimintai keterangan terkait dugaan kesalahan prosedur laporan keuangan dalam penggunaan anggaran penanggulangan bencana erupsi Gunung Semeru. Sayangnya, Dirreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan enggan menjelaskan lebih rinci soal pelanggaran penyaluran bantuan penanganan bencana erupsi Semeru yang dimintakan keterangan pada Thoriq. Kata Luthfie, pemeriksaan masih tahap awal dan baru tahap penyelidikan. "Masih pemeriksaan awal," katanya. 

Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan, Thoriq mengatakan bahwa, dirinya dimintai keterangan terkait penerimaan dan penyaluran dana bantuan penanggulangan erupsi Semeru pada tahun 2021-2022.  Dia menjelaskan, selama ini banyak lembaga yang menerima bantuan untuk peristiwa erupsi Semeru, seperti dari Baznas, Pramuka, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Laziznu Muhammadiyah, dan Laziz NU. "Klarifikasi soal dana bantuan erupsi Semeru," ujarnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189394//bupati-kWoE_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Bupati Lampung Ardito Wijaya yang Jadi Tersangka Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189446//pemerasan-mkX3_large.jpg
8 Eks Pejabat Kemnaker Didakwa Kantongi Rp135 Miliar dari Pemerasan RPTKA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189369//sidang_perdana_kasus_pemerasan_rptka_kemnaker-fxyn_large.jpg
Sidang Perdana Kasus Pemerasan RPTKA Kemnaker Digelar Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189350//kejagung-pS8w_large.jpg
Kejagung Sita Aset Hotel di Setiabudi Terkait Korupsi Pemberian Kredit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189286//kpk-G3Xk_large.jpg
KPK Tetapkan 3 Tersangka Baru di Kasus K3 Kemnaker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189248//kpk-YpZy_large.jpg
Terungkap, Bupati Lampung Tengah Ardito Terima Suap Rp5,7 Miliar Buat Lunasi Utang Kampanye
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement