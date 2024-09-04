Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rekaman Video Tunjukkan Parahnya Penjara Rusuh, Puluhan Mayat Berlumuran Darah

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |12:55 WIB
Rekaman Video Tunjukkan Parahnya Penjara Rusuh, Puluhan Mayat Berlumuran Darah
Serangkaian video yang beredar di media sosial menujukkan betapa parahnya kerusuhan penjara yang terjadi di Republik Demokratik Kongo (Foto: AP)
A
A
A

RD KONGO – Serangkaian video yang beredar di media sosial (medsos) menujukkan betapa parahnya kerusuhan penjara yang terjadi di Republik Demokratik (RD) Kongo. Kerusuhan ini terjadi saat lebih dari 120 napi tewas ketika berusaha kabur dari penjara.

Video itu memperlihatkan puluhan mayat berlumuran darah di tanah. Banyak napi yang terinjak-injak hingga mati lemas akibat kerusuhan penjara. Ini merupakan serangan terbaru dalam serangkaian serangan kekerasan terhadap penjara di negara Afrika tengah tersebut.

Kerusakan parah pada beberapa bangunan penjara juga terlihat dalam video kementerian dalam negeri. Sebuah lubang besar terlihat di satu dinding luar, di mana batu bata tampak telah disingkirkan, sementara dinding bangunan lain berwarna hitam dan terbakar.

Video yang direkam di dalam penjara menunjukkan beberapa ruangan yang diobrak-abrik dengan puing-puing, perabotan kantor yang terbakar, dan kertas-kertas berserakan di lantai.

Beberapa bangunan penjara termasuk kantor, kantor pendaftaran, rumah sakit, dan depot makanan hancur oleh api selama upaya pembobolan penjara, menteri tersebut mengatakan pada konferensi pers.

Seorang warga Kinshasa, Daddi Soso, mengatakan kepada Agence France-Presse (AFP) bahwa suara tembakan terdengar selama beberapa jam selama insiden tersebut dan bahwa ia kemudian melihat kendaraan keamanan mengeluarkan mayat-mayat dari tempat kejadian.

Pembobolan penjara merupakan hal yang umum di DRC, dengan beberapa serangan telah dilancarkan terhadap fasilitas pemasyarakatan dalam beberapa tahun terakhir.

 

Halaman:
1 2
      
