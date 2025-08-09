Kabur dari Rutan Polsek Bontonompo, 3 Napi Ditembak Polisi

GOWA - Tiga tahanan kasus pencurian yang kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Polsek Bontonompo, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, berhasil ditangkap kembali di tempat pelariannya di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

Ketiganya terpaksa ditembak pada bagian kaki karena diduga berusaha melawan petugas saat penangkapan.

Ketiga tahanan tersebut yakni MI (19), RM (21), dan IA (42). Mereka kabur dengan menjebol atap plafon dan terali jemuran di Rutan Polsek Bontonompo. Aksi kaburnya diketahui petugas saat melakukan pengecekan jumlah tahanan pada Sabtu subuh, 2 Agustus 2025.

Mengetahui tiga tahanan hilang, petugas Polsek Bontonompo bersama Unit Jatanras Polres Gowa dan Polda Sulsel langsung melakukan penyelidikan intensif. Setelah melakukan pencarian selama beberapa hari, ketiganya berhasil ditangkap pada Kamis, 7 Agustus 2025, di wilayah Polsek Walenrang, Kabupaten Luwu.