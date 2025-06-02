KKB Papua Pembunuh Danramil Aradide Ikut Kabur dari Lapas Nabire

PAPUA – Sebanyak 19 narapidana kabur dari Lapas Kelas IIB Nabire, Papua Tengah, pada Senin (2/6/2025). Sebelumnya, mereka menyerang petugas lapas yang berjaga dengan parang.

Akibat peristiwa itu, tiga petugas lapas terluka dan telah dievakuasi ke RSUD Nabire untuk mendapatkan penanganan medis.

Informasi yang dihimpun Okezone, dari 19 orang yang kabur adalah Anan Nawipa anggota KKB Papua yang terlibat penembakan terhadap Danramil Aradide, Lettu Oktovianus Sogelrey pada April 2024 silam.

“Kami tidak akan mentolerir aksi kekerasan dan pelarian ini, terlebih jika melibatkan jaringan KKB,”ujar Kaops Damai Cartenz, Brigjen Faizal Ramadhani.

Saat ini, Tim gabungan Polda Papua Tengah dan instansi terkait terus melakukan pengejaran secara intensif.

“Semua napi yang kabur akan ditindak tegas sesuai prosedur,” tegas Faizal.