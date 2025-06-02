Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

KKB Papua Pembunuh Danramil Aradide Ikut Kabur dari Lapas Nabire

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 02 Juni 2025 |17:59 WIB
KKB Papua Pembunuh Danramil Aradide Ikut Kabur dari Lapas Nabire
KKB Papua Pembunuh Danramil Aradide Ikut Kabur dari Lapas Nabire/ist
A
A
A

PAPUA – Sebanyak 19 narapidana kabur dari Lapas Kelas IIB Nabire, Papua Tengah, pada Senin (2/6/2025). Sebelumnya, mereka menyerang petugas lapas yang berjaga dengan parang.

Akibat peristiwa itu, tiga petugas lapas terluka dan telah dievakuasi ke RSUD Nabire untuk mendapatkan penanganan medis.

Informasi yang dihimpun Okezone, dari 19 orang yang kabur adalah Anan Nawipa anggota KKB Papua yang terlibat penembakan terhadap Danramil Aradide, Lettu Oktovianus Sogelrey pada April 2024 silam.

“Kami tidak akan mentolerir aksi kekerasan dan pelarian ini, terlebih jika melibatkan jaringan KKB,”ujar Kaops Damai Cartenz, Brigjen Faizal Ramadhani.

Saat ini, Tim gabungan Polda Papua Tengah dan instansi terkait terus melakukan pengejaran secara intensif.

“Semua napi yang kabur akan ditindak tegas sesuai prosedur,” tegas Faizal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/340/3187139/kkb-bZR8_large.jpg
Kronologi Dua Pekerja Dibunuh KKB Secara Sadis saat HUT OPM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/340/3186771/kkb-iqAd_large.jpg
Rekam Jejak Berdarah Komandan KKB Iron Heluka, Bakar Gedung Samsat dan Terlibat Pembunuhan Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186726/kkb-sNRm_large.jpg
Breaking News! Komandan KKB Paling Bengis Iron Heluka Ditangkap saat Bakar Ruko Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185273/kkb-bip6_large.jpg
Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3184942/kkb-Ah13_large.jpg
Pekerja Bangunan Gereja Tewas Dibantai KKB, Luka Bacok di Leher
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/340/3183557/kkb-TrDv_large.jpg
Sikat KKB Papua, Kapolri: Brimob Jago Perang dalam Hutan! 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement