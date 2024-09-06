Advertisement
MEGAPOLITAN

Pasutri Lansia Meninggal dengan Luka Tusuk Ditemukan di Lokasi Berbeda

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |01:04 WIB
Pasutri Lansia Meninggal dengan Luka Tusuk Ditemukan di Lokasi Berbeda
Pasutri Lansia ditemukan meninggal dengan luka tusuk (foto : Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

TANGERANG - Pasangan suami istri (Pasutri) lanjut usia (Lansia) berinisial BK (70) dan RB (65) ditemukan meninggal dunia dengan luka tusuk di rumahnya sendiri di Komplek Putri Metropolitan Cipondoh, Kota Tangerang.

Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, Kompol David Y Kanitero mengungkapkan bahwa saat ditemukan, pasangan suami istri tersebut berada di ruangan yang berbeda.

“Kita temukan dua pasutri ini mengalami luka tusuk, yang istri ditemukan di kamar, kemudian sang suami ditemukan di ruang tamu,” kata David kepada wartawan, Kamis (5/9/2024).

David mengaku belum dapat menyimpulkan penyebab kematian pasutri tersibut. Lantaran masih dalam penyelidikan.

Pihaknya, lanjut dia, telah melakukan olah TKP dengan mengambil beberapa barang bukti swab darah yang ditemukan di lokasi.

“Kemudian dari hasil pengecekan dan olah TKP tadi, tim dari Labfor telah mengambil beberapa barang bukti di antara lain swab darah di TKP, kemudian swab gagang pintu lemari, kemudian kuku sampel dari dua orang pasutri ini,” ujar dia.

 

Halaman:
1 2
      
