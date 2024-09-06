Gempa M4,0 Guncang Trenggalek Jatim

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 4,0 mengguncang Trenggalek, Jawa Timur (Jatim), Jumat (6/9/2024). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 23:26 WIB.

Lokasi gempa berada 9.12 Lintang Selatan (LS), dan 111.71 Bujur Timur (BT), tepatnya 114 kilometer sebelah barat daya Trenggalek. Gempa berada pada kedalaman 10 Kilometer.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan. Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:4.0, 06-Sep-2024 23:26:04WIB, Lok:9.12LS, 111.71BT (114 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.



(Fakhrizal Fakhri )