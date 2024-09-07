Usai Innova Zenix, Paus Fransiskus Naik Raize di Papua Nugini

PORT MORESBY - Pemimpin tertinggi Katolik dunia, Paus Fransiskus (87), tiba di Papua Nugini pada Jumat (6/9/2024) malam. Paus akan melanjutkan lawatannya selama 12 hari di Asia Tenggara dan Oseania.

Melansir Reuters, Sabtu (7/9/2024), pesawat Garuda Indonesia yang membawa Paus dan rombongannya tiba di Port Moresby, ibu kota Papua Nugini. Nantinya Paus akan tinggal di sana selama 3 malam.

Paus, yang meninggalkan pesawat menggunakan kursi rodanya, disambut di landasan oleh Wakil Perdana Menteri John Rosso dan anggota senior Gereja Katolik di negara itu.

Anak-anak setempat memberinya hadiah saat band militer memainkan lagu kebangsaan Vatikan.

Setelah upacara singkat di bandara, Fransiskus menuju kedutaan Vatikan untuk malam itu.

Di Papua Nugini, Paus Fransiskus juga tidak menggunakan mobil mewah. Ia menggunakan Toyota Raize. Ia duduk di depan dan sempat melambaikan tangan.

Diketahui, sewaktu lawatannya ke Indonesia, Paus Fransiskus tidak menggunakan mobil mewah. Ia menumpang Toyota Innova Zenix selama lawatannya di Indonesia.