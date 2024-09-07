Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pelajar di Sukabumi Tewas Terlindas Truk Usai Terjatuh Gegara Kabel Menjuntai di Jalan

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |16:20 WIB
Pelajar di Sukabumi Tewas Terlindas Truk Usai Terjatuh Gegara Kabel Menjuntai di Jalan
Lokasi tewasnya pelajar usai terlindas truk (foto: dok ist)
A
A
A

SUKABUMI - Seorang pelajar yang sedang dibonceng menggunakan sepeda motor, terjatuh akibat tersangkut kabel yang terjuntai ke bawah di jalan raya. Akibatnya, korban tewas terlindas oleh truk yang melaju berbarengan satu arah di sampingnya.

Informasi yang dihimpun, kejadian nahas tersebut terjadi di Jalan Nasional Sukabumi-Bogor, tepatnya di depan Bank Mandiri Cicurug, Kampung Kaum Kaler, Kelurahan Cicurug, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, pada Sabtu (7/9/2024).

Kanit Gakkum Satlantas Polres Sukabumi Kota, Ipda M Yanuar Fajar mengatakan, korban berinisial AF (9) seorang pelajar yang sedang dibonceng oleh S (31) yang mengendarai sepeda di Honda Beat dengan nomor registrasi F 5977 UAQ.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190253//prabowo_subianto-kwtN_large.jpg
Ibu Siswa SD Kalibaru yang Ditabrak Mobil MBG Terharu Dijenguk Prabowo di RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189501//mbg-vauc_large.jpg
Murni Kelalaian Sopir, Tak Ada Sabotase di Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189453//kecelakaan_mobil_mbg-TRfH_large.jpg
Sopir MBG Tersangka Penabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Ditahan, Terancam 5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189445//kecelakaan_mobil_mbg-VkAz_large.jpg
Sopir MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Diduga Ngantuk, Polisi: Baru Tidur Jam 4 Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189284//mobil_mbg-FbrI_large.jpg
Update Mobil MBG Tabrak Siswa di SDN 01 Kalibaru: 10 Korban Dipulangkan, 12 Masih Dirawat di RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189262//mobil_mbg-Ez0G_large.jpg
Ini Alasan Mobil MBG Pakai Sopir Cadangan hingga Tabrak Puluhan Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement