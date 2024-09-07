Pelajar di Sukabumi Tewas Terlindas Truk Usai Terjatuh Gegara Kabel Menjuntai di Jalan

SUKABUMI - Seorang pelajar yang sedang dibonceng menggunakan sepeda motor, terjatuh akibat tersangkut kabel yang terjuntai ke bawah di jalan raya. Akibatnya, korban tewas terlindas oleh truk yang melaju berbarengan satu arah di sampingnya.

Informasi yang dihimpun, kejadian nahas tersebut terjadi di Jalan Nasional Sukabumi-Bogor, tepatnya di depan Bank Mandiri Cicurug, Kampung Kaum Kaler, Kelurahan Cicurug, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, pada Sabtu (7/9/2024).

Kanit Gakkum Satlantas Polres Sukabumi Kota, Ipda M Yanuar Fajar mengatakan, korban berinisial AF (9) seorang pelajar yang sedang dibonceng oleh S (31) yang mengendarai sepeda di Honda Beat dengan nomor registrasi F 5977 UAQ.