INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS BALI

Longsor di Bangli Bali, Satu Orang Meninggal Dunia

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |18:23 WIB
Longsor di Bangli Bali, Satu Orang Meninggal Dunia
Korban tewas dalam longsor Bangli Bali (Foto: BNPB)
JAKARTA - Dipicu oleh kondisi tanah yang labil menyebabkan terjadinya tanah longsor di proyek pengembangan bangunan coffee shop Paper Hills dan mengakibatkan satu pekerja meninggal dunia tertimbun material longsor di Bangli, Bali. Peristiwa ini terjadi pada pukul 11.00 WITA di Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, Sabtu 7 September 2024.

"Berdasarkan data yang diterima oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat empat pekerja tertimbun dan salah satunya meninggal dunia," ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Minggu (8/9/2024).

Ia menambahkan bahwa tiga orang pekerja yang tertimbun material longsor menderita luka sedang dan sudah di evakuasi serta mendapat penanganan medis secara intensif di rumah sakit terdekat. Sementara itu untuk kerugian materil dilaporkan area lokasi pengembangan bangunan Coffee Shop Paper Hills terdampak dan proyek pembangunannya dihentikan untuk sementara waktu. 

"BPBD Kabupaten Bangli terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan upaya evakuasi terhadap para pekerja yang tertimbun material longsor, kondisi terkini dilaporkan bahwa di area lokasi terdampak sudah kondisif," tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
