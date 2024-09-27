Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Menengok Evakuasi Korban Longsor Tambang Emas di Solok Ditandu Selama Delapan Jam

Rus Akbar , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |19:44 WIB
Menengok Evakuasi Korban Longsor Tambang Emas di Solok Ditandu Selama Delapan Jam
Evakuasi korban longsor tambang emas di Solok berlangsung dramatis (Foto: BPBD Solok)
A
A
A

PADANG - Evakuasi korban tertimbun longsor di tambang emas di Nagari Sungai Abu Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, Sumatera Barat, berlangsung dramatis. Korban hanya bisa dievakuasi dengan cara menandu dan berjalan kaki selama delapan jam.

“Benar mereka hanya bisa dievakuasi berjalan kaki selama delapan jam,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok, Irwan Effendi, Jumat (27/9/2024).

Korban dibungkus pakai kain sarung dan diikat dengan kayu sebesar lengan orang dewasa, kemudian diangkut dua orang. Proses evakuasi dan penyelamatan secara manual telah ditemukan 15 korban meninggal, 5 korban meninggal telah dievakuasi dari lokasi. 

“Saat ini sudah lima orang korban meninggal sudah dievakuasi dan sudah diserahkan kepada keluarga korban,” katanya.

Saat ini menurut informasi dari BPBD Solok, karena jaraknya sangat jauh, 10 korban meninggal lainnya masih tertahan di lokasi.

 

