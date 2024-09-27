Kronologi Tambang Emas di Solok Longsor Timbun Puluhan Orang, 15 Korban Tewas

PADANG - Sebanyak 15 orang tewas di lubang bekas galian tambang lama Nagari Sungai Abu Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Korban diduga tewas tertimbun lubang bekas tambang emas galian lama yang longsor.

Kepala BPBD Kabupaten Solok, Irwan Efendi menjelaskan, tanah Longsor terjadi sore hari Kamis 26 September 2024, itu disebabkan karena curah hujan cukup tinggi. “Lokasi tanah longsor berada pada lubang bekas galian tambang lama yang sudah ditinggalkan oleh penambang terdahulu,” katanya, Jumat (27/9/2024).

Korban terdiri masyarakat yang melakukan aktivitas pendulangan emas secara manual terjebak diduga sebanyak 25 orang. Masyarakat di sekitar lokasi tanah longsor dan aparat pemerintahan nagari mulai melakukan evakuasi dan penyelamatan mulai tanggal 27 September 2024 pukul 03.00 WIB dengan peralatan seadanya dengan kondisi lapangan di hutan dan tidak sinyal selular di lokasi.

“Dari proses evakuasi dan penyelamatan secara manual telah ditemukan 15 korban meninggal, 4 korban meninggal telah dievakuasi dari lokasi, sementara 11 korban meninggal lainnya masih di lokasi. Di lokasi ada tiga luka berat,” terangnya.

Korban terdiri dari masyarakat sekitar lokasi dari Nagari-Nagari di Kecamatan Hiliran Gumanti dan Forkopimda, Kabupaten Solok Selatan serta masyarakat lainnya. “Dinas kesehatan Kabupaten solok telah mengirim tujuh unit ambulan ke lokasi untuk membantu evakuasi,” ujarnya.