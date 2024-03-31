Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Ratusan Warga Adang Polisi yang Hendak Tutup Tambang Emas Ilegal di Madina Sumut

Liansah Rangkuti , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |03:30 WIB
Ratusan Warga Adang Polisi yang Hendak Tutup Tambang Emas Ilegal di Madina Sumut
Warga Kotapuan, Madina mengadang polisi yang hendak tutupi tambang ilegal (Istimewa)
A
A
A

MANDAILING NATAL - Ratusan warga di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara mengadang polisi yang berusaha menutup tambang emas ilegal di daerah setempat.

Pantauan MNC Portal, ratusan warga berkumpul di depan masjid Desa Jambur Tarutung, Kotanopan sekira pada pukul 22.36 WIB. Massa tidak mau membubarkan diri sampai ada kepastian dari pihak Polres Madina untuk tidak menutup tambang mereka.

"Kami tidak mau tambang emas ini ditutup karena tambang ini sangat kami butuhkan, apalagi ini hari menjelang lebaran karena tambang itu sangat membantu ekonomi kami," kata seorang warga yang berorasi di pinggir Jalan Lintas Sumatera dekat Pasar Kotanopan, Sabtu (30/03/2024) malam.

 BACA JUGA:

Baru-baru ini ada dua unit mesin pengeruk atau excavator tambang emas ilegal di aliran Sungai Batang Gadis di Kotanopan ditahan di Polres Madina.

"Kami harap pihak polisi jangan lagi menangkap dan menertibkan tambang emas yang ada di desa kami ini, karena jika ini disetop besar kemungkinan kami kehilangan pekerjaan jadi kalau ini ditutup berikan pekerjaan yang berpenghasilan yang cukup kepada kami," timpal warga lainnya.

MNC Portal sudah mengonfirmasi ke pejabat Polres Madina terkait aksi warga mengadang polisi yang ingin menutup tambang emas ilegal di Kotanopan, tapi belum ada respon.

(Salman Mardira)

      
