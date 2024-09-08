Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Eko Patrio Sebut Ratu Zakiyah-Najib Pasangan Tepat untuk Kabupaten Serang

Yogi Satya Hardi , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |10:27 WIB
Eko Patrio Sebut Ratu Zakiyah-Najib Pasangan Tepat untuk Kabupaten Serang
Eko Patrio dukung pasangan Ratu Zakiyah dan Najib pada Pilkada Kabupten Serang (Foto : MNC Media)
A
A
A

SERANG - Setelah Raffi Ahmad hadir dan memberikan dukungan pada pasangan Ratu Zakiyah-Najib Hamas pekan lalu, kini giliran pelawak Eko Hendro Purnowo alias Eko Patrio bersama sang istri Viona mendukung pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Serang pada Pilkada 2024. Eko mengatakan, mereka adalah sebagai pasangan hebat dan bisa membawa Kabupaten Serang lebih bahagia dan maju.

Hal tersebut diungkapkanya Eko Patrio kepada ribuan peserta Senam Bahagia di Lapangan Bola Puti Hijau Kramatwatu, Kabupaten Serang, Minggu (8/9/2024) pagi.

"Bu Kiki (panggilan Ratu Zakiyah-red) ini orangnya hebat, apalagi pasangannya Pak Najib, seorang politikus andal. Ditambah Bu Kiki ini istrinya Pak Yandri Waketum MPR RI. Jadi kalau ibu-ibu pilih Ibu Kiki, semua program-program pusat bisa untuk warga Kabupaten Serang," ungkap Eko di hadapan warga.

Tak hanya itu, Eko juga menyebut jika warga Kabupaten Serang khususnya Kramatwatu ingin bahagia, maka pilihan yang tepat adalah pasangan Ratu Zakiyah-Najib Hamas, karena punya program-program yang langsung menyentuh masyarakat diantaranya siap mengentaskan kemiskinan, program kesehatan, hingga pendidikan dan infrastruktur.

Selain Eko, Uya Kuya bersama sang istri Astrid turut hadir dan menyatakan dukungannya. Artis yang tampil dengan gaya khas rambut warna biru itu juga mengajak warga Kramatwatu untuk memberikan suaranya di Pilkada Kabupaten Serang November 2024.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186716//viral-89IX_large.jpg
Viral Kayu Gelondongan Terseret Banjir di Tapanuli, MPR: Aparat Harus Tindaklanjuti!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181666//ahmad_sahroni-B2ds_large.jpg
5 Fakta Ahmad Sahroni Cs Lolos dari Sanksi Pemecatan Sebagai Anggota DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181520//sidang_etik-0YeI_large.jpg
Sidang MKD: Uya Kuya dan Adies Kadir Tak Terbukti Langgar Etik DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181518//sidang_etik-YNwV_large.jpg
MKD: Ahmad Sahroni, Nafa Urbach dan Eko Patrio Terbukti Melanggar Etik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181501//ahmad_sahroni-DO75_large.jpg
Pakai Jas, Ahmad Sahroni Cs Ikuti Sidang Putusan Etik di MKD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181484//mkd-vy2x_large.jpg
MKD Gelar Sidang Putusan Etik Ahmad Sahroni Cs
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement