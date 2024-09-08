Eko Patrio Sebut Ratu Zakiyah-Najib Pasangan Tepat untuk Kabupaten Serang

SERANG - Setelah Raffi Ahmad hadir dan memberikan dukungan pada pasangan Ratu Zakiyah-Najib Hamas pekan lalu, kini giliran pelawak Eko Hendro Purnowo alias Eko Patrio bersama sang istri Viona mendukung pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Serang pada Pilkada 2024. Eko mengatakan, mereka adalah sebagai pasangan hebat dan bisa membawa Kabupaten Serang lebih bahagia dan maju.

Hal tersebut diungkapkanya Eko Patrio kepada ribuan peserta Senam Bahagia di Lapangan Bola Puti Hijau Kramatwatu, Kabupaten Serang, Minggu (8/9/2024) pagi.

"Bu Kiki (panggilan Ratu Zakiyah-red) ini orangnya hebat, apalagi pasangannya Pak Najib, seorang politikus andal. Ditambah Bu Kiki ini istrinya Pak Yandri Waketum MPR RI. Jadi kalau ibu-ibu pilih Ibu Kiki, semua program-program pusat bisa untuk warga Kabupaten Serang," ungkap Eko di hadapan warga.

Tak hanya itu, Eko juga menyebut jika warga Kabupaten Serang khususnya Kramatwatu ingin bahagia, maka pilihan yang tepat adalah pasangan Ratu Zakiyah-Najib Hamas, karena punya program-program yang langsung menyentuh masyarakat diantaranya siap mengentaskan kemiskinan, program kesehatan, hingga pendidikan dan infrastruktur.

Selain Eko, Uya Kuya bersama sang istri Astrid turut hadir dan menyatakan dukungannya. Artis yang tampil dengan gaya khas rambut warna biru itu juga mengajak warga Kramatwatu untuk memberikan suaranya di Pilkada Kabupaten Serang November 2024.