Muhammadiyah Boyolali Dukung Agus Irawan Adik Eks Ajudan Jokowi di Pilkada 2024

BOYOLALI - Pasangan bakal calon Bupati dan calon Wakil Bupati Boyolali, Agus Irawan-Dwi Fajar Nirwana melakukan pertemuan dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu, 7 September 2024. Dalam kunjungan tersebut, PMD Boyolali merestui langkah Agus Irawan - Dwi Fajar di Pilkada Boyolali.

Agus pun mengaku senang karena mendapatkan dukungan dari keluarga besar Muhammadiyah Boyolali.

“Alhamdulillah, silaturahmi saya ke keluarga besar Muhammadiyah disambut dengan hangat. Alhamdulillah, keluarga besar Muhammadiyah di Boyolali mendukung saya dan Ibu Dwi Fajar Nirwana,” kata Agus dalam keterangannya, Sabtu (7/9/2024).

Ia pun menyebut dukungan dari keluarga besar Muhammadiyah Boyolali ini akan menjadi penyemangat bagi pasangannya untuk maju Pilkada Boyolali 2024.

“Alhamdulillah, nambah juga semangat saya untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan saya untuk maju di Boyolali,” jelas dia.