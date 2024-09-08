Gempa M3,6 Guncang Pacitan Jawa Timur

JAKARTA - Gempa bumi mengguncang wilayah Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 7 September 2024. Gempa tersebut berkekuatan Magnitudo 3,6.

"Gempa Mag:3.6, 07-Sep-2024 23:32:02 WIB," tulis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) lewat akun @infoBMKG.



Lokasi gempa bumi berada pada 8.61 LS-111.21 BT. Pusat gempa 49 km Tenggara Pascitan, Jawa Timur.

Kedalaman gempa 61 Kilometer. "Disclaimer: informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.

(Arief Setyadi )