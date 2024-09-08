Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Terserempet Bus, Pemotor Meninggal Usai Kepalanya Membentur Aspal Jalan

Sholahudin , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |17:57 WIB
Terserempet Bus, Pemotor Meninggal Usai Kepalanya Membentur Aspal Jalan
Pemotor tewas usai terlibat kecelakaan dengan terserempet bus (Foto : iNews)
A
A
A

MOJOKERTO - Seorang pengendara motor warga Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro meninggal dunia usai menabrak trotor di Jalan By Pass, Kecamatan Brangkal, Kabupaten Mojokerto. Diduga, pengendara motor tersrempet bus setelah berusaha menyalip dari sebelah kiri.

Dalam kecelakaan lalu lntas terrsebut, seorang pengendara motor meninggal dengan luka parah di kepala setelah kendaraan motornya menabrak trotoar.
Korban adalah M Abid Muzaki (21), Warga Desa Ngulanan, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro.

Warga dan petugas PMI Kabupaten Mojokerto langsung melakukan evakuasi dan membawa korban ke Rumah Sakit Dokter Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto.

Andik, salah satu satu warga mengatakan korban datag dari arah Surabaya akan menuju Jombang. Saat berada di lokasi, korban bermaksud menyalip dari sebelah kiri bus.

"Diduga terjadi srempetan kemudian korban menabrak trotoar hingga kepala korban membentur aspal," ujar Andik, Minggu (8/9/2024).

Petugas Satlantas Polres  Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan penyelidikan dan meminta keterangan sejumlah saksi mata. Sedangkan bus yang terlibat dalam kecelakaan itu langsung dihentikan pengendara lain dan dibawa ke Pos Polisi Brangkal untuk dimintai keterangan Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto.

(Angkasa Yudhistira)

      
