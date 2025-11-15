Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Longsor di Cilacap, BNPB Terjunkan Ratusan Personel dan Alat Berat

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 15 November 2025 |04:01 WIB
Longsor di Cilacap, BNPB Terjunkan Ratusan Personel dan Alat Berat
Longsor di Cilacap (Foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, berangkat menuju lokasi terdampak bencana tanah longsor yang terjadi di wilayah Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Jumat (14/11/2025).

Kehadiran Kepala BNPB atas arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto, dengan membawa misi untuk memastikan seluruh penanganan darurat bencana berjalan secara optimal, terpadu, serta menyeluruh.

"Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, kami langsung berangkat ke sana. Deputi Bidang Penanganan Darurat, Mayjen TNI Budi Irawan, sudah hadir di sana hari ini, membawa dukungan logistik dan peralatan," ujar Suharyanto usai mengisi materi Senior Disaster Management Training (SDMT) di Gedung INA DRTG, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Sebelumnya, Deputi Bidang Penanganan Darurat (Deputi 3) BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan, bersama Tim Reaksi Cepat (TRC), termasuk sejumlah personel Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom), telah diperintahkan Kepala BNPB untuk berangkat lebih awal pada hari ini. Setibanya di sana, Budi langsung melihat kondisi, memberikan dukungan logistik dan peralatan, serta melakukan koordinasi awal dengan lintas instansi terkait.

Mengenai upaya penanganan darurat bencana yang dipicu faktor cuaca dan kondisi topografi perbukitan yang kritis serta tanah labil, Kepala BNPB mengatakan, pencarian dan pertolongan (Search and Rescue) menjadi prioritas utama. Menurut laporan sementara, masih ada 20 orang yang dinyatakan hilang diduga tertimbun material longsoran.

Sedangkan tiga orang telah berhasil ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Dalam proses SAR itu sudah ada kurang lebih 200 personel dari Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tagana, PMI, TNI, Polri, dan relawan serta masyarakat sekitar yang berjuang bersama.

"Kurang lebih ada 200 personel. Semoga seluruh masyarakat yang hilang dapat segera ditemukan. Kami datangkan alat berat, pompa alkon, dan warga di sekitar situ juga kami pastikan kebutuhan dasarnya tercukupi," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Longsor Cilacap BNPB longsor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184670/longsor-3tuQ_large.jpg
Update Longsor Banjarnegara: 3 Orang Meninggal, 25 Lainnya Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184422/longsor-5TBv_large.jpg
Longsor di Cilacap, 18 Korban Meninggal Ditemukan dan 5 Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/340/3184195/longsor-hfrB_large.jpg
27 Orang Hilang dan 2 Tewas Akibat Longsor di Banjarnegara, Ini Daftar Namanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/340/3184120/longsor-sHZ7_large.jpg
2 Orang Tewas Akibat Longsor Terjang Desa di Banjarnegara, Warga Berlarian ke Daerah Perbukitan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/340/3183980/longsor-7zjg_large.jpg
Longsor Cilacap, Dua Korban Meninggal Kembali Ditemukan Tim SAR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/340/3183978/longsor-j0uz_large.jpg
Longsor Terjang Banjarnegara, 1 Orang Tewas dan 480 Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement