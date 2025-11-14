Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Tim SAR Kerahkan Alat Berat untuk Mencari 21 Korban Longsor Cilacap yang Hilang

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |11:04 WIB
Tim SAR Kerahkan Alat Berat untuk Mencari 21 Korban Longsor Cilacap yang Hilang
Tim SAR mengerahkan alat berat untuk mencari 21 korban tanah longsor/Foto: BPBD Cilacap
A
A
A

CILACAP - Tanah longsor menerjang wilayah Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, pada Kamis malam. Material longsoran menimbun beberapa rumah warga dan menyebabkan puluhan orang terdampak.

Tercatat sebanyak 21 orang masih dinyatakan hilang. Hingga hari ini, proses pencarian masih terus dilakukan oleh Tim SAR Gabungan, Jumat (14/11/2025).

“Proses pencarian dilakukan menggunakan alat berat, peralatan ekstrikasi (atau penyelamatan/evakuasi), serta peralatan manual untuk menjangkau area yang sulit,” ungkap Priyo Prayudha Utama selaku On Scene Coordinator (OSC) dalam operasi SAR saat ini.

Pada Jumat (14/11) pukul 08.00 WIB, Tim SAR Gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian. Petugas dibagi ke dalam lima sektor (worksite) dengan fokus pencarian pada titik-titik yang diperkirakan terdapat korban tertimbun.

Pembagian sektor pencarian sebagai berikut:
1. Worksite A-1: 3 orang DP
2. Worksite A-2: 7 orang DP
3. Worksite A-3: 4 orang DP
4. Worksite B-1: 4 orang DP
5. Worksite B-2: 3 orang DP

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman menyampaikan rasa terimakasih kepada Tim SAR Gabungan yang telah hadir dan membantu dalam pelaksanaan operasi SAR Bencana Alam Longsor di Majenang. 

"Segala keperluan peralatan ataupun hal lain yang diperlukan dalam proses evakuasi, segera dilaporkan ke Posko agar Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi guna mempercepat proses pencarian," paparnya.

Halaman:
1 2
      
