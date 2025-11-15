Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Presiden Prabowo Sampaikan Duka Mendalam untuk Korban Longsor di Cilacap

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 15 November 2025 |06:25 WIB
Presiden Prabowo Sampaikan Duka Mendalam untuk Korban Longsor di Cilacap
Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan/Foto: BNPB
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto turut berduka untuk korban bencana tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Bahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diminta mengoptimalkan upaya pencarian dan pertolongan hingga fase pemulihan.

Menurut hasil laporan yang dirangkum Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) BNPB, korban jiwa sebanyak 3 orang dan 20 lainnya masih dalam proses pencarian. 

"Presiden Prabowo Subianto menyampaikan turut berduka dan memberi perhatian yang besar pada bencana ini. Beliau memerintahkan BNPB bergerak ke lapangan dan membantu menyelesaikan penanganan longsor di Majenang hingga masa tanggap darurat selesai," ungkap Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan dalam keterangan resminya, Sabtu (15/11/2025).

"Kami hadir disini untuk membantu Bapak Bupati. Kami sudah berkoordinasi dengan BPBD Provinsi serta Basarnas terkait kebutuhan mendesak dalam operasi pencarian dan pertolongan di masa golden time ini," tambahnya.

 

Telusuri berita news lainnya
