Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Buka PON XXI, Jokowi Tegaskan Olahraga Memperkokoh Tali Persaudaraan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |00:38 WIB
Buka PON XXI, Jokowi Tegaskan Olahraga Memperkokoh Tali Persaudaraan
Jokowi buka PON XXI. (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024, Banda Aceh, pada Senin (9/9/2024) malam. Ini pesan yang disampaikan Presiden untuk para atlet yang berkompetisi.

"Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim PON ke XXI Aceh-Sumatera Utara saya nyatakan dibuka," kata Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi menyebut bahwa semua masyarakat khususnya di Aceh bergembira karena menyambut pesta olahraga terbesar di Tanah Air.

"Malam ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih untuk pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Aceh yang menjadi tuan rumah pembukaan PON ke XXI Aceh-Sumatera Utara pada malam hari ini," kata Jokowi.

PON kali ini, kata Jokowi, dapat menjadi ajang untuk melahirkan lebih banyak atlet-atlet terbaik bangsa pemecah rekor dunia, bahkan calon peraih medali emas di Asian Games, Sea Games dan bahkan Olimpiade.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/482/3189714//jantung-e1AM_large.jpeg
5 Rahasia Jaga Jantung Tetap Sehat, Tak Melulu Soal Olahraga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/482/3189798//olahraga_saat_sakit-d42D_large.jpg
Bolehkah Olahraga Saat Sakit? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/612/3189480//padel-1YFV_large.jpg
Gimana Sih Cara Main Padel, Menjadi Hal yang Banyak Dicari di Google 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/65/3189486//ai-lPpm_large.jpg
Mengenal AI Bernama LISA , Sebut Jokowi Bukan Alumni UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/482/3185959//5_tips_olahraga_outdoor_biar_tetap_aman-wsXa_large.jpg
Hujan Jangan Jadi Alasan, Ini 5 Tips Olahraga Outdoor Biar Tetap Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/482/3185834//shintya-KuSO_large.jpg
Senang Olahraga, Shintya Mariska Ngaku Ketagihan Main Padel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement