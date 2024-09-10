Buka PON XXI, Jokowi Tegaskan Olahraga Memperkokoh Tali Persaudaraan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024, Banda Aceh, pada Senin (9/9/2024) malam. Ini pesan yang disampaikan Presiden untuk para atlet yang berkompetisi.

"Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim PON ke XXI Aceh-Sumatera Utara saya nyatakan dibuka," kata Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi menyebut bahwa semua masyarakat khususnya di Aceh bergembira karena menyambut pesta olahraga terbesar di Tanah Air.

"Malam ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih untuk pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Aceh yang menjadi tuan rumah pembukaan PON ke XXI Aceh-Sumatera Utara pada malam hari ini," kata Jokowi.

PON kali ini, kata Jokowi, dapat menjadi ajang untuk melahirkan lebih banyak atlet-atlet terbaik bangsa pemecah rekor dunia, bahkan calon peraih medali emas di Asian Games, Sea Games dan bahkan Olimpiade.