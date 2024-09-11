Sopir Serangan Jantung, Mobil Hilang Kendali Seruduk Sejumlah Kendaraan di Bali, 2 Orang Tewas

GIANYAR - Seorang pria diduga terkena serangan jantung hingga mobil yang dikemudikannya hilang kendali dan mengalami kecelakaan di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Gianyar, Bali, Rabu (11/9/2024) pagi. Mobil yang keluar jalur menabrak sejumlah sepeda motor.

Akibat kecelakaan maut tersebut, seorang pengendara sepeda motor yang ditabrak dan pengemudi mobil yang mengalami serangan jantung meninggal dunia di lokasi kejadian. Ada empat unit kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan maut tersebut. Berawal saat sebuah mobil yang melaju dari Kota Denpasar menuju Kabupaten Gianyar.

Menurut salah seorang warga, Ridwan, setibanya di Jalan Raya Bypass Ida Bagus Mantra, Desa Ketewel, tiba-tiba pengemudi mobil mengalami serangan jantung. Akibatnya, mobil yang dikendarainya terus melaju keluar jalur hingga memasuki jalan berlawanan arah.

Mobil yang tidak terkendali kemudian menabrak dua sepeda motor dan mobil yang tengah terparkir di sisi selatan jalan. Selain, pemotor dan pengemudi mobil tewas, ada dua korban lain yakni pemotor serta yang diboncenginya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit.

Korban meninggal dunia kemudian dievakuasi menuju Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar. Sementara itu, kasus kecelakaan ini ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Gianyar.

(Arief Setyadi )