Gempa M3,0 Guncang Bayah Banten Malam Ini

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 3,0 mengguncang Bayah, Banten, Rabu (11/9/2024), malam. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 22:30 WIB.

Lokasi gempa berada pada 7.79 Lintang Selatan (LS), dan 106.07 Bujur Timur (BT), tepatnya 97 kilometer sebelah barat daya Bayah, Banten. Gempa berada pada kedalaman 27 kilometer.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan. Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.0, 11-Sep-2024 22:30:52WIB, Lok:7.79LS, 106.07BT (97 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Kedlmn:27 Km #BMKG," tulis BMKG.



(Fakhrizal Fakhri )