Tak Kuat Menanjak, Truk Peti Kemas Timpa Minibus Tewaskan 3 Orang Sekeluarga

ASAHAN - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Desa Pulau Maria, Asahan, Sumatera Utara, menewaskan tiga orang dalam satu keluarga, Rabu (11/9/2024). Berawal saat truk kontainer peti kemas tak kuat menanjak hingga mundur dan peti kemas jatuh menimpa mobil korban.

Dalam video amatir yang sempat direkam warga, saat satu unit mobil minibus terjepit peti kemas dari truk kontainer terlibat kecelakaan. di jalan lintas Sumatera Utara, Desa Pulau Maria, Asahan.

Sebanyak empat orang di dalam mobil tertimpa peti kemas. Namun, satu orang selamat dari maut. Meski, sempat terjepit dan berhasil diselamatkan warga yang melintas.

Tidak sampai di situ, warga dan polisi yang berada di lokasi berusaha mengeluarkan korban tewas yang terjepit dalam mobil dan membawa korban ke klinik terdekat.

Suher, keluarga korban mengatakan, kalau korban baru saja menjenguk keluarga sakit di Pekanbaru. Nahas, saat di lokasi mobil yang tumpangi kecelakaan yang membuat tiga orang tewas.