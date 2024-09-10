Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Spesifikasi Pesawat Trigana Air ATR 42-500 yang Alami Kecelakaan di Kepulauan Yapen, Segini Kecepatannya

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |07:02 WIB
Spesifikasi Pesawat Trigana Air ATR 42-500 yang Alami Kecelakaan di Kepulauan Yapen, Segini Kecepatannya
Pesawat Trigana Air kecelakaan. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Spesifikasi pesawat PK YSP ATR 42-500 banyak dicari usai armada milik Trigana Air itu mengalami kecelakaan di Bandara Stevanus Rumbewas Kamanap, Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin (9/9/2024). Beruntung, peristiwa tersebut tidak memakan korban jiwa.

Kapolres Kepulauan Yapen, Kompol Ardyan Ukie Hercahyo menjelaskan bahwa pesawat yang mengangkut 42 orang penumpang dan 6 orang kru tergelincir keluar landasan sejauh 20 meter. Seluruh penumpang dan kru berhasil selamat.

Mengutip berbagai sumber, pesawat ATR 42-500 diproduksi oleh Aerospatiale dan Aeritalia (sekarang Alenia). Pesawat ATR atau Avions de Transport Regional digunakan untuk penerbangan lokal.

ATR 42-500 adalah sebuah pesawat turboprop penumpang sipil komuter regional dengan kapasitas 42 penumpang. Pesawat menggunakan mesin turboprop 1610 kW buatan Pratt & Whitney PW-127Es. Dengan baling-baling 6 bilah ini pesawat memiliki kecepatan 563 km/jam (304 mil/jam) dengan jarak jelajah 1.850 km.

Pesawat dengan rentang sayap 24,57 meter, panjang 22,67 meter, tinggi 7,59 meter ini memiliki bobot kosong 11.250 kg dan berat maksimal saat lepas landas (take-off) 18.600 kg.

ATR 42 merupakan seri pertama yang diluncurkan pada oktober 1981. Prototipe pertama mengudara pada 16 Agustus 1984, Mendapat Sertifikasi kelaikan udara dari Prancis dan Italia bulan September 1984 dan pada bulan Desember 1984 sudah mulai dioperasikan oleh maskapai penerbangan.

Meski banyak perbaikan, baru pada tahun 1995 diluncurkan ATR 42-500 dengan mesin lebih kuat dari varian sebelumnya, propeler berbilah 6 dan kokpit yang terkomputerisasi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185128//pesawat_cessna-fySz_large.jpg
5 Fakta Pesawat Cessna Jatuh di Karawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3185033//peswat-AKMo_large.jpg
Pesawat Cessna Sempat Berputar-putar Sebelum Jatuh ke Tengah Sawah di Karawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181649//pesawat_kargo_ups_jatuh_dan_meledak_di_louisville-f0mJ_large.jpg
Korban Kecelakaan Pesawat Kargo UPS Bertambah Jadi 9 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181445//pesawat-yAuG_large.jpg
Sedikitnya Tiga Orang Tewas dalam Insiden Jatuhnya Pesawat Kargo UPS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181434//pwsawat-o2w8_large.jpg
Pesawat Kargo UPS Jatuh Tidak Lama Setelah Lpas Landas, Asap Tebal Membubung Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179924//pesawat_mombasa_air_safari-V4kK_large.jpg
Pesawat Pembawa Turis Jatuh di Kenya, Tewaskan 11 Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement