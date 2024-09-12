Gempa M4,4 Guncang Pulau Saringi NTB

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 4,4 mengguncang Pulau Saringi, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (12/9/2024), malam. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 01:01 WIB.

Lokasi gempa berada pada 7.93 Lintang Selatan (LS), dan 117.23 Bujur Timur (BT), tepatnya pada 58 kilometer sebelah timur laut Pulau Saringi. Pusat gempa berada pada kedalaman 12 kilometer.

BMKG menyebut guncangan gempa turut dirasakan sampai Sumbawa.

"#Gempa (UPDATE) Mag:4.4, 12-Sep-24 01:01:55 WIB, Lok:7.93 LS, 117.23 BT (Pusat gempa berada di laut 58 km timur laut Pulau Saring), Kedlmn:12 Km Dirasakan (MMI) III Kab. Sumbawa #BMKG," tulis BMKG.



(Fakhrizal Fakhri )