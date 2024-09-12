Gempa M4,3 Guncang Bone Bolango Gorontalo, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,3 mengguncang Bone Bolango, Gorontalo, Kamis 12 September 2024, pukul 07.24 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di kedalaman 10 km. Titik gempa di 103 km Tenggara Bone Bolango, Gorontalo, pada koordinat 0.39 Lintang Selatan – 123.22 Bujur Timur.

"Gempa Mag:4.3, 12-Sep-2024 07:24:43WIB, Lok:0.39LS, 123.22BT (103 km Tenggara BONEBOLANGO-GORONTALO), Kedlmn:10 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Puteranegara Batubara)