HOME NEWS NUSANTARA

Viral Gerbang Jalan Kendari-Toronipa Rp33,8 Miliar, Kirain Tembok Enggak Tahunya GRC Board

Mukhtaruddin , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |14:02 WIB
Viral Gerbang Jalan Kendari-Toronipa Rp33,8 Miliar, Kirain Tembok Enggak Tahunya GRC Board
Gerbang jalan di Kendari jadi viral di media sosial (Foto : iNews)
A
A
A

KENDARI - Dibangun dengan anggaran mencapai sekitar Rp33,8 miliar, kondisi Gerbang Jalan Pariwisata Kendari-Toronipa rusak dan menjadi viral di media sosial. Besarnya anggaran menuai sorotan dari warganet dan meminta aparat penegak hukum bertindak.

Kondisi gerbang wisata yang nampak kokoh dan megah, ternyata tidak sekokoh dari kelihatannya. Sebab kenyatakannya, gerbang yang kelihatannya kokoh tersebut hanya terbuat dari glass reinforced concrete (grc) board, bukan dari struktur tembok beton.

Anggaran Rp33,8 miliar untuk gerbang tersebut menggunakan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara.

Usai menjadi viral di media sosial, berbagi komentar negatif dari warganet pun membajiri media sosial. Sebab sejumlah bagian dari gerbang telah rusak meskipun belum lama ini diresmikan.

Salah satu warga Kota Kendari, Kandi yang ditemui pada 12 September 2024, membenarkan banyaknya kerusakan di sejumlah pilar gerbang tersebut. 

"Sejak viral, pihak terkait telah melakukan pembenahan," ujar Kandi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tembok Viral kendari Gerbang Jalan
