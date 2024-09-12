Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kemenkop UKM Promosikan Inovasi dan Teknologi RPB pada Forum APEC di Peru

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |14:07 WIB
Kemenkop UKM Promosikan Inovasi dan Teknologi RPB pada Forum APEC di Peru
Kemenkop UKM promosikan inovasi dan teknologi RPB pada Forum APEC di Peru. (Foto: dok KemenKopUKM)
A
A
A

PUCALLPA, PERU - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mempromosikan Rumah Produksi Bersama atau RPB sebagai strategi mendekatkan akses inovasi dan teknologi kepada pelaku UMKM dalam event The 30th APEC Small and Medium Enterprises Ministerial Meeting (SMEMM30) serta The 58TH APEC Small andnd Medium Enterprises Working Group (SMEWG58) Meeting pada 9-13 September 2024 di Pucallpa, Peru. 

Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemenkop UKM Riza Damanik mengatakan, kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan ekonomi APEC yang membidangi UMKM.

“Kami setuju bahwa untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi, menjaga keberlanjutan lingkungan dan menciptakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan berkualitas, UMKM membutuhkan akses inovasi dan teknologi,” ujarnya pada workshop hari pertama APEC di Pucallpa, Peru, Rabu (11/9/2024).

Lantas yang menjadi pertanyaan, imbuhnya, bagaimana akses tersebut dapat diperoleh sementara UMKM sebagian besar bergerak di Usaha Mikro dan Kecil yang cenderung punya keterbatasan akses terhadap modal, informasi, bahan baku dan sumber daya. 

 Ia menuturkan, Pemerintah Indonesia melalui Kemenkop UKM menyiapkan piloting Rumah Produksi Bersama yang dikelola oleh koperasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168746/budi_arie-KDq3_large.jpg
Budi Arie Akui Tak Kaget Kena Reshuffle: Biasa Aja 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/320/3168538/menkop_ferry-ztQR_large.jpg
Resmi Jadi Menkop, Ferry Juliantono Diminta Lanjutkan Penguatan Ekonomi Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/320/3168520/menkop_ferry-qXEx_large.jpg
Profil Ferry Juliantono Sosok yang Dipilih Prabowo Jadi Menkop 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/11/3093928/andalas_business_matching-zKUg_large.jpeg
Wamen Helvi: Andalas Business Matching Jadi Katalisator Sinergi UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/11/3092268/wamen_umkm_helvy_bersama_pelaku_umkm-oDlb_large.jpeg
Wamen UMKM Paparkan 4 Kunci Sukses Wirausaha Agar Bisnis Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/11/3092009/smart_factory_training_center-pBuc_large.jpeg
Menteri Maman: Smart Factory Training Center Dorong UMKM Makin Berdaya Saing
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement