Kemenkop UKM Promosikan Inovasi dan Teknologi RPB pada Forum APEC di Peru

PUCALLPA, PERU - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mempromosikan Rumah Produksi Bersama atau RPB sebagai strategi mendekatkan akses inovasi dan teknologi kepada pelaku UMKM dalam event The 30th APEC Small and Medium Enterprises Ministerial Meeting (SMEMM30) serta The 58TH APEC Small andnd Medium Enterprises Working Group (SMEWG58) Meeting pada 9-13 September 2024 di Pucallpa, Peru.

Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemenkop UKM Riza Damanik mengatakan, kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan ekonomi APEC yang membidangi UMKM.

“Kami setuju bahwa untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi, menjaga keberlanjutan lingkungan dan menciptakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan berkualitas, UMKM membutuhkan akses inovasi dan teknologi,” ujarnya pada workshop hari pertama APEC di Pucallpa, Peru, Rabu (11/9/2024).

Lantas yang menjadi pertanyaan, imbuhnya, bagaimana akses tersebut dapat diperoleh sementara UMKM sebagian besar bergerak di Usaha Mikro dan Kecil yang cenderung punya keterbatasan akses terhadap modal, informasi, bahan baku dan sumber daya.

Ia menuturkan, Pemerintah Indonesia melalui Kemenkop UKM menyiapkan piloting Rumah Produksi Bersama yang dikelola oleh koperasi.