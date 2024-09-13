Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketika Wilayah Mataram Pecah Jadi 43 Daerah, Wajib Setor Kekayaan Alam ke Belanda 

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |05:30 WIB
Ketika Wilayah Mataram Pecah Jadi 43 Daerah, Wajib Setor Kekayaan Alam ke Belanda 
Kerajaan Mataram (foto: Wikipedia)
A
A
A

VOC Belanda memaksa Kerajaan Mataram harus mengakui kedaulatannya melalui sebuah konferensi di ibu kota kerajaan. Saat itu Kartasura yang kini masuk wilayah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dijadikan konferensi besar yang dihadiri oleh pemimpin daerah di wilayah Kerajaan Mataram Islam.

Kerajaan Mataram juga mengundang perwakilan pemerintahan Belanda yang diwakili oleh Komandan Govert Cnoll. Pakubuwono I terpaksa menuruti masukan dari VOC Belanda itu, dengan mengatur pembagian daerah administratif, yang terbagi dalam dua kategori.

Kategori pertama yakni wilayah nagara agung atau tanah inti kerajaan yang disebut binneland, sedangkan kedua yakni bovenland atau mancanagara, yang semacam provinsi atau distrik luar. Selain itu, ditentukan pula penyerahan wajib masing-masing bupati tersebut kepada Belanda.

Bupati nagara agung dan mancangara, atau wilayah luar sekarang dibebaskan dari semua keterikatan kepada bupati pesisir sisir, atau Pantai Timur Laut Jawa, yang dikenal sebagai "strandregenten" di laporan VOC, dikutitip dari "Antara Lawu dan Wilis : Arkeologi, Sejarah, dan Legenda Madiun Raya Berdasarkan Catatan Lucien Adam Residen Madiun 1934 - 38".

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Mataram Belanda Kerajaan Mataram
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188604//dua_napi_narkoba_asal_belanda_dipulangkan-45iG_large.jpg
Dua Napi Narkoba Asal Belanda Dipulangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/470/3186335//ratu_maxima-rObx_large.jpg
Ratu Belanda Maxima Apresiasi Bayar Cicilan KPR di RI Pakai Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186303//prabowo_subianto-Vgbi_large.jpg
Prabowo Bertemu Ratu Belanda Maxima, Bahas Kesehatan Finansial di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185676//ratu_belanda_maxima_tiba_di_indonesia-oZqu_large.jpg
Ratu Belanda Máxima Tiba di Indonesia, Kunjungan Kerja hingga 27 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/18/3182917//jet_tempur_f_16-mrE9_large.jpg
Belanda Jual 18 Jet Tempur F-16 ke Rumania Hanya Seharga Rp19 Ribu Per Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/18/3172592//prabowo-Io2z_large.jpg
Prabowo Bertemu Raja Belanda dan PM Dick Schoof di Amsterdam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement