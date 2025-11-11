Belanda Jual 18 Jet Tempur F-16 ke Rumania Hanya Seharga Rp19 Ribu Per Unit

JAKARTA – Belanda menjual sejumlah pesawat tempur F-16 ke Rumania dengan harga hanya sekitar USD1 per unit. Kesepakatan ini secara resmi memberikan kepemilikan kepada sekutu NATO-nya atas jet yang telah digunakannya untuk melatih pilot Ukraina.

Penjualan yang diumumkan pekan lalu ini sebagian besar bersifat simbolis, menggemakan penjualan MiG-29 Jerman sebelumnya seharga satu Euro per unit ke Polandia, yang kemudian memberikannya kepada Ukraina. Kesepakatan terbaru ini membantu Belanda membuka ruang bagi jet-jet baru sekaligus semakin memperkuat peran Rumania sebagai pusat pelatihan militer Eropa untuk mengoperasikan F-16 Fighting Falcon buatan Amerika Serikat (AS).

Belanda sebelumnya telah berkomitmen mengirimkan 18 jet tempur ke Pusat Pelatihan F-16 Eropa (EFTC), yang terletak di pangkalan militer Rumania di kota Fetești. Pusat ini didirikan pada 2023 untuk melatih pilot Rumania menggunakan pesawat tersebut dan diperluas untuk pilot Ukraina pada tahun berikutnya.

Jet-jet tersebut resmi dialihkan ke Rumania pada Senin (10/11/2025) dengan harga 1 Euro atau setara USD1,15 (Rp19 ribu), ditambah pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 21 juta Euro (sekitar Rp380 miliar) untuk pesawat dan paket dukungan logistik, ungkap kedua negara dalam pernyataan terpisah, sebagaimana dilansir Business Insider.