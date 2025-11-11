Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Belanda Jual 18 Jet Tempur F-16 ke Rumania Hanya Seharga Rp19 Ribu Per Unit

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |17:33 WIB
Belanda Jual 18 Jet Tempur F-16 ke Rumania Hanya Seharga Rp19 Ribu Per Unit
Jet Tempur F-16. (Foto: USAF)
A
A
A

JAKARTA Belanda menjual sejumlah pesawat tempur F-16 ke Rumania dengan harga hanya sekitar USD1 per unit. Kesepakatan ini secara resmi memberikan kepemilikan kepada sekutu NATO-nya atas jet yang telah digunakannya untuk melatih pilot Ukraina.

Penjualan yang diumumkan pekan lalu ini sebagian besar bersifat simbolis, menggemakan penjualan MiG-29 Jerman sebelumnya seharga satu Euro per unit ke Polandia, yang kemudian memberikannya kepada Ukraina. Kesepakatan terbaru ini membantu Belanda membuka ruang bagi jet-jet baru sekaligus semakin memperkuat peran Rumania sebagai pusat pelatihan militer Eropa untuk mengoperasikan F-16 Fighting Falcon buatan Amerika Serikat (AS).

Belanda sebelumnya telah berkomitmen mengirimkan 18 jet tempur ke Pusat Pelatihan F-16 Eropa (EFTC), yang terletak di pangkalan militer Rumania di kota Fetești. Pusat ini didirikan pada 2023 untuk melatih pilot Rumania menggunakan pesawat tersebut dan diperluas untuk pilot Ukraina pada tahun berikutnya.

Jet-jet tersebut resmi dialihkan ke Rumania pada Senin (10/11/2025) dengan harga 1 Euro atau setara USD1,15 (Rp19 ribu), ditambah pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 21 juta Euro (sekitar Rp380 miliar) untuk pesawat dan paket dukungan logistik, ungkap kedua negara dalam pernyataan terpisah, sebagaimana dilansir Business Insider.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183720//prabowo-jNM0_large.jpg
10 Jet Tempur  Kawal Kepulangan Pesawat Raja Yordania Tinggalkan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183674//maria-kmrA_large.jpg
Rusia Tidak Punya Niat Serang NATO, Siap Meladeni jika Diserang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3179102//jet_tempur_mig_31_rusia-ke2H_large.jpg
Sekjen NATO: Jet Tempur Rusia Bisa Ditembak Jatuh Jika Timbulkan Ancaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/18/3172592//prabowo-Io2z_large.jpg
Prabowo Bertemu Raja Belanda dan PM Dick Schoof di Amsterdam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/18/3172021//presiden_as_donald_trump-GQCv_large.jpg
Trump: NATO Danai Perang Rusia Lewat Impor Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/18/3171438//jet_tempur_rusia_masuki_wilayah_estonia-sFoc_large.jpg
Ngamuk Jet Tempur Rusia Masuki Wilayah Udaranya, Estonia Ngadu ke NATO
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement