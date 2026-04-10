Jenderal Peraih Adhi Makayasa Ini Dimarahi Ibunya Terbangkan Jet Tempur F-16 di Atas Rumah

JAKARTA – TNI Angkatan Udara (AU) memperingati hari jadinya yang ke-80 tahun. HUT TNI AU diperingati setiap tanggal 9 April yang menandai lahirnya Angkatan Udara Republik Indonesia pada tanggal 9 April 1946 silam.

Okezone mengulas sejumlah kisah unik dan menarik dari prajurit TNI AU. Salah satunya adalah kisah unik dari Marsekal Madya Muhammad Syaugi.

Mantan Kepala Basarnas ini pernah berbuat usil ketika saat dia menjadi penerbang pesawat tempur F-16 semasa dia masih berpangkat kapten.

Saat latihan mengitari langit Kota Bogor, ia memiliki ide usil ingin ‘mengerjai’ orangtuanya yang tinggal di Kota Hujan tersebut.

Peraih Adhi Makayasa 1984 ini berkoordinasi dengan petugas air traffic control (ATC) Lanud Halim Perdanakusuma untuk meminta ruang area Bogor dikosongkan selama 10 menit, dengan alasan sedang melaksanakan misi tertentu.

Ketika mendekati titik koordinat dengan tanda rumah orangtuanya berada di samping masjid, Syaugi langsung bermanuver terbang rendah menggunakan F-16. Seketika suara pesawat menggelegar itu membuat banyak orang keluar rumah, karena mereka kaget.

“Saya (kecepatan) pelan agar bisa terlihat. Bapak dan ibu saya terlihat keluar rumah,”kata Syaugi dikutip Okezone dari buku TNI dan Dinamika Organisasi, Jumat (10/4/2026).

“Begitu saya mendarat, saya ditelepon, dimarahi ibu, diminta hati-hati agar tidak jatuh. Seru waktu itu, traffic juga belum begitu padat,” ujarnya bersemangat.