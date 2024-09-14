Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Mayjen Dadang dari Koorsahli Panglima TNI Jadi Pangdam III/Siliwangi

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |05:00 WIB
Profil Mayjen Dadang dari Koorsahli Panglima TNI Jadi Pangdam III/Siliwangi
Mayjen TNI Dadang Arif Abdurachman (Foto: Tangkapan layar/Youtube Benzz Production)
JAKARTA - Mayjen TNI Dadang Arif Abdurachman ditunjuk Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi. Ia sebelumnya menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli Panglima TNI.

Penunjukan Dadang berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1080/IX/2024 tanggal 11 September 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

“Telah resmi ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 130 Pati (Perwira Tinggi) TNI terdiri dari: 68 Pati TNI AD, 39 Pati TNI AL, dan 23 Pati TNI AU,” ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI Hariyanto dalam keterangan tertulis, di Jakarta, dikutip Jumat 13 September 2024.

Berikut profilnya:

Mayjen Dadang merupakan kelahiran Bandung, Jawa Barat pada 2 Juli 1967. Ia adalah lulusan Akademi Militer pada 1991 dari kecabangan infanteri. 

