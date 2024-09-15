Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kerap Curhat Rindu Anak, Seorang Ibu Nekat Gantung Diri

Muh Rusli , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |04:00 WIB
Kerap Curhat Rindu Anak, Seorang Ibu Nekat Gantung Diri
Ilustrasi
A
A
A

KOLAKA - Seorang lansia di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) inisial K (71) ditemukan tewas gantung diri di pohon kakao, Sabtu (14/9/2024). Korban nekat akhiri hidup usai curhat rindu kepada almarhum anaknya yang telah berpulang.

Kasi Humas Polres Kolaka, Iptu Dwi Arif menjelaskan perempuan malang itu merupakan warga Dusun II Sumber Makmur, Desa Ranojaya, Kecamatan Toari, Kolaka. Ia ditemukan oleh tetangganya inisial SN (37) meregang nyawa sekira pukul 06.00 Wita.

"Tetangganya gusar usai menghubungi korban berulang kali via telepon sekitar pukul 05.30 Wita tetapi tidak diangkat," terangnya.

SN pun lantas bergegas menuju ke rumah korban dan terkejut melihat tetangganya telah dalam posisi tergantung di pohon kakao. Ia pun segera memanggil tetangganya agar membantu menurunkan jazad K dari tali yang menjerat lehernya.

"Korban melilitkan tali ke tangkai pohon kakao dan memakai kursi plastik untuk membantunya mengikatkan tali ke lehernya," tutur Iptu Dwi.

Tidak berselang lama, pihak kepolisian dalam hal ini Kanit Reskrim Polres Kolaka, Aipda Bonan dan  Kanit Intel Aipda Darmayanto tiba di lokasi pada pukul 06.30 Wita. Tidak ada tanda-tanda kekerasan ditemukan pada tubuh korban dan diduga murni gantung diri.

 

Halaman:
1 2
      
