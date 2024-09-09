Sopir Truk di Lampung Nekat Gantung Diri Usai Ketahuan Selingkuh

BANDARLAMPUNG - Seorang sopir truk nekat mengakhiri hidupnya lantaran diduga ketahuan selingkuh oleh sang istri, Senin (9/9/2024). Korban yakni Firdaus (31) warga Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah.

Kapolsek Sukarame Kompol M. Rohmawan mengatakan, korban pertama kali ditemukan gantung diri oleh saksi Poli saat hendak cuci muka di keran yang berada di bawah tower.

Rohmawan menuturkan, hasil pemeriksaan saksi, korban diduga gantung diri lantaran ketahuan selingkuh oleh istrinya. "Jadi pada Senin sekitar pukul 02.00 wib, korban ini sama istrinya sedang dalam perjalanan ke Kantor PT. Sumber Karya Berkah (SKB) menggunakan truk fuso milik PT. SKB," ujar Rohmawan.

Saat perjalanan, kata Rohmawan, korban dan istrinya bertengkar lantaran ketahuan selingkuh. Saat itu, sang istri meminta dipertemukan dengan wanita selingkuhannya.