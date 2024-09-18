Lompat dari Lantai 22, Mahasiswi Universitas Ciputra Diduga Bunuh Diri Gegara Putus Cinta

SURABAYA - Mahasiswi berinisial SNV ditemukan tewas di area kampus Universitas Ciputra Surabaya di kawasan Sambikerep, pada Rabu (18/9/2024) pagi usai lompat dari lantai 22 gedung kampus. Diduga pemicunya bunuh diri karena putus cinta.

Kapolsek Lakarsantri Surabaya, Kompol Muhammad Akhyar mengatakan, hasil penyelidikan awal, diduga motif korban tewas bunuh diri karena putus cinta. Di mana, polisi mendapati bukti pesan Whatsapp korban kepada sang kekasih yang menyampaikan permintaan maaf dan berpamitan.

Pesan tersebut dikirim pada Selasa 17 September 2024 malam kemarin. Tak hanya kepada sang kekasih, pesan Whatsapp juga dikirim ke satu sahabat korban pada Rabu pagi sebelum korban melompat.

Pesan tersebut berisi agar sahabat korban memberitahukan satpam kampus jika menemukan barang-barang korban di lantai 22 berarti korban sudah tiada.

"Kami lihat dari lantai 22, ditemukan beberapa barang milik korban yaitu ada tas, ada sepatu, ada handphone (HP), ada laptop, dan tas isinya kebutuhan perempuan," imbuhnya.

Akhyar menambahkan, bahwa jenazah korban ditemukan pada pukul 05.30 WIB. "Jatuh diduga dari lantai 22. Setelah kita teliti dan kami perdalam, ternyata diduga bunuh diri. Kejadian tersebut berlokasi di samping Gedung UC Universitas Ciputra Center dan sebelahnya Apartemen Denver Citraland Surabaya," ujarnya.

Dari informasi yang dihimpun, korban merupakan mahasiswi Universitas Ciputra yang masih menempuh kuliah semester lima.

(Arief Setyadi )