Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tewas Gantung Diri Kompleks Pasar

PADANG - Warga Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang dikejutkan ditemukan pria tergantung di Komplek IWAPI Lantai II kawasan Pasar Raya Padang.

“Tadi ditemukan sekira pukul 10.30 WIB, umurnya diperkirakan sekitar 35 tahun, namun tidak ada identitasnya,” kata Kasi Humas Polresta Padang, Kasi Humas Polresta Padang, Ipda Yanti Defina, Sabtu (14/9/2024).

Kata Yanti, penemuan mayat tergantung tersebut dilaporkan oleh Ketua Pemuda setempat serta Ketua RT kepada Polsek Padang Barat, mendapat laporan tersebut, polisi langsung menuju lokasi kejadian.

“Sesampai di TKP ditemukan seorang laki-laki dewasa yang sudah tergantung di sebuah kusen pintu yang tidak terpakai dengan menggunakan tali plastik warna hitam,” ujarnya.

Setelah mayat tersebut diturunkan, polisi langsung melakukan Olah TKP oleh Unit Identifikasi Sat Reskrim Polresta Padang. “Hasi identifikasi, kondisi tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, lidah tidak terjulur,” ujarnya.

Sedangkan lokasi kejadian adalah komplek pertokoan yang sudah lama tidak dipakai, komplek itu disebut dengan Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia (IWAPI). “Warga tidak mengenal korban, setelah melakukan identifikasi korban langsung dibawa ke RS Bhayangkara Polda Sumbar, untuk dilakukan visum luar,” ujar Yanti.



(Khafid Mardiyansyah)