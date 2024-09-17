Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Pedagang dan Pengunjung Pasar Diminta Bijak Hindari Berita Hoaks

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |19:45 WIB
Pedagang dan Pengunjung Pasar Diminta Bijak Hindari Berita Hoaks
Polisi menggelar kegiatan cooling system di pasar (Foto: MPI)
A
A
A

PEKANBARU – Untuk menciptakan Pilkada 2024 yang damai, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru menggelar kegiatan cooling system di Pasar Sago-Juanda. Kegiatan ini dipimpin oleh Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, Kompol Alvin Agung Wibawa, Selasa (17/9/2024).

“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengedukasi masyarakat, khususnya pedagang dan pengunjung pasar, mengenai pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan selama proses Pilkada,” kata Kompol Alvin.

Alvin menekankan, pentingnya menghindari hoaks, ujaran kebencian, dan menjaga persatuan bangsa.

Selain sosialisasi, petugas juga memasang papan imbauan sebagai pengingat bagi masyarakat. Kegiatan ini mendapatkan respons positif dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada.

Alvin berharap, Pilkada serentak 2024 dapat berjalan dengan damai dan kondusif, mencerminkan demokrasi yang sehat, dan memastikan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan tenang.

Iwan salah satu pedagang mengatakan bahwa dirinya memang sering menerima berita yang belum jelas kebenarannya. “Saya selaku kroscek jika kadang ada berita di Medsos, karena banyak kadang berita itu tidak benar,” ucapnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
